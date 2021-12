Cet ancien de Ligue 1 voit deux autres équipe devant l’OM sur le podium !

Ancien joueur des Girondins de Bordeaux, Benoît Trémoulinas s’est exprimé sur les clubs qui finiront sur le podium, derrière le PSG. Il ne croit pas en une place pour les Marseillais !

L’Olympique de Marseille est actuellement troisième ex-aequo avec l’OGC Nice mais avec une match en moins en Ligue 1… Malgré des résultats moins positifs et un fond de jeu moins spectaculaire, les Marseillais sont plus que jamais dans la course à une place sur le podium.

Lyon sur le podium, je me dis que Peter Bosz va quand même y arriver — Trémoulinas

Mais vont-ils réussir à tenir jusqu’à la fin de la saison? Ce n’est pas aussi sûr pour Benoît Trémoulinas. En effet, l’ancien latéral gauche des Girondins de Bordeaux s’est exprimé à ce sujet sur la Chaîne L’Equipe. Il croit bien plus en une remontée des Lyonnais et un maintien de la part du Stade Rennais.

« Le favori pour la deuxième place ? J’ai envie de dire Lyon. Avec l’effectif qu’il y a, il va y avoir un déclic, c’est pas possible autrement. L’OL est très irrégulier. Contre Montpellier, c’était encore une victoire ric-rac. Sans un grand Lopes, ça ne gagne pas. Mais quand on voit le onze titulaire, avec Paqueta ou Aouar, je me dis que Peter Bosz va quand même y arriver. C’est un coach qui a eu des résultats dans des grands clubs en Allemagne, même si la fin a toujours été un peu compliquée pour lui… Mais j’ai envie de croire en l’OL ! Je ne me mouille pas trop. Après, je pense que Rennes sera le principal concurrent de Lyon pour la deuxième place. Le SRFC a une grosse équipe, avec un fond de jeu intéressant, et Laborde qui est au sommet de son art… Donc Rennes sera le plus gros concurrent de Lyon » Benoît Trémoulinas – Source : La Chaîne L’Equipe (30/11/21)

D’autres aux moyens supérieurs n’ont peut-être pas fait ce qu’ils devaient faire — Genesio

Pour Bruno Génésio qui était en conférence de presse, c’est bien une anomalie de se retrouver si haut au classement.

« Finir deuxième serait une anomalie ? Ah oui. Là, c’est aussi parce que les autres n’ont pas fait ce qu’il fallait jusqu’à aujourd’hui. On n’est même pas à deux points de moyenne, et on sait qu’en général, pour finir deuxième, il faut deux points de moyenne. Ça veut dire que nos concurrents et ceux qui ont des budgets supérieurs à nous n’ont pas réussi à le faire. Nous, on est à notre niveau, à ce qu’on souhaite faire jusqu’à la fin de saison. D’autres aux moyens supérieurs n’ont peut-être pas fait ce qu’ils devaient faire » Bruno Génésio – Source : Conférence de presse (30/11/21)