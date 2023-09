OM : Cet ancien de Ligue 1 prévient les joueurs avec Gattuso

La direction de l’OM a choisi Gennaro Gattuso pour prendre la suite de Marcelino après le court intérim de Pancho Abardonado. Le coach italien dirigera son premier match ce samedi face à Monaco, Faouzi Ghoulam qui l’a eu à Naples a donné son avis sur lui.

Pour l’Equipe, Faouzi Ghoulam a tenté de décrire quel type de coach est Gattuso.

Gattuso garantit du travail, il va donner une certaine rigueur

« Déjà avec lui, on a gagné la Coppa Italia pendant le Covid. Il prépare bien ses séances, ses causeries sont bonnes aussi, avec de l’émotion. On sent qu’il prépare ses matches. Il fait partie des entraineurs qui m’ont impressionné, tactiquement. D’ailleurs, après Naples, je m’attendais à ce qu’il aille dans un grand club, comme Tottenham. Quand ont entend parler de Gattuso, forcément on pense au joueur, à un jeune entraîneur mais on ne s’attend pas forcément à une telle exigence, précise l’ancien latéral du Napoli. En tout cas, il garantit du travail. J’ai eu de grands entraineurs, il en fait partie. (…) Je suis un peu loin de la France maintenant. Mais il va donner une certaine rigueur. Quand il est arrivé à Naples, on avait un groupe un peu en décomposition et il avait réussi à nous redonner une dynamique, une certaine envie. Il nous avait rendu la joie de jouer ».

Lors d’un entretien accordé à RMC, Loïck Landre, qui a été joueur sous les ordres de Gattuso en 2017 à Pise, donne son avis sur le jeu proposé par le nouveau coach de l’OM et son adaptation au club olympien. « Il ne veut pas encaisser de but. Dès que je suis arrivé en Italie, j’ai compris que je ne pouvais plus faire certaines choses. Par exemple, sortir pour aller récupérer des ballons. Non, non, là c’est vraiment un bloc équipe avec une défense à quatre et on ne fait pas n’importe quoi. On laissait peu d’espaces. Concernant le système, nous étions déjà dans une défense à quatre, en 4-3-3 ou en 4-5-1 suivant les phases. (…) Je pense qu’il convient parfaitement au projet de l’OM. Marseille est un club de passionnés : si ça prend bien dès les premiers matches, ils pourront faire une belle saison. J’espère pour eux que ça va prendre très rapidement, surtout que le contexte marseillais en ce moment est difficile, qu’ils sont déjà dans une crise. »