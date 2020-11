OM : Cet ancien du PSG ne trouve pas que les joueurs marseillais déshonorent le maillot…

L’ancien gardien du PSG, Mickaël Landreau s’est exprimé sur les récentes critiques envers l’Olympique de Marseille. Selon lui, ils ne manquent pas de respect au maillot de l’OM.

Ces dernières semaines, les supporters de l’OM ont montré leur mécontentement envers les joueurs après les 3 défaites et 0 but en Ligue des Champions.

le respect du maillot n’a rien à voir avec la performance — LANDREAU

Pour Mickaël Landreau sur Canal +, les joueurs de l’Olympique de Marseille ne manquent pas de respect au maillot avec de telles prestations.

« Je pars du principe que l’on déshonore un maillot en ne le respectant pas, en dehors d’une prestation. On ne respecte pas par un comportement, quand on ne respecte pas l’institution. Quand c’est une performance, pour moi ce n’est pas comparable. En plus, c’est par rapport à un niveau, un budget… Ce qu’il se passe réellement dans le club. A Paris, Nantes, j’ai joué dans des clubs où l’histoire est très importante. En tant que joueur, il y a le respect du maillot mais ça n’a rien à voir avec la performance. »

Mickaël Landreau – Source : Canal +