OM : Cet ancien joueur dénonce un acte de Tudor « presque humiliant » !

Blessé, Eric Bailly a dû céder sa place à Samuel Gigot. Le Français a ensuite été sorti pour faire entrer Kolasinac. Un acte « presque humiliant » selon l’ancien joueur Jacky Bonnevay pour La Provence.

L’Olympique de Marseille n’a pas réussi à se qualifier pour l’Europa League ou pour les huitièmes de finale de Ligue des Champions face à Tottenham ce mardi. Une défaite contre le club anglais qui n’était pas prévisible à quelques minutes de la fin du match.

Gigot entre en première période et sort en seconde, c’est presque humiliant pour lui — Bonnevay

Durant cette rencontre, l’OM a perdu Eric Bailly qui est sorti sur blessure. Samuel Gigot l’a remplacé puis a dû céder sa place à Sead Kolasinac pour le dernier quart d’heure. Un changement qui frôle l’humiliation d’après Jacky Bonnevay, ancien joueur de l’OM !

« Il y a eu des critiques sur la composition d’Igor Tudor en début de match. J’ai essayé de comprendre. Et je me suis dit qu’il avait fait une équipe prudente pour ne pas prendre de but, et qu’il allait ensuite faire entrer des joueurs susceptibles de marquer en seconde partie de match. C’est ce qu’il a voulu faire. Mais ses changements ont été trop tardifs. Il y a eu la sortie de Bailly (dès la 8e minute). Il ne pouvait donc plus faire que trois changements, puisqu’il fallait garder le dernier au cas où quelqu’un se blesse dans les dernières minutes. Après, je veux bien que Payet soit en méforme… Mais dans un match comme ça, on se dit tous qu’il faut quelqu’un qui fasse un exploit. Et qui en est capable ? Qui va faire la différence ? C’est lui. Il fallait le faire jouer au moins vingt minutes. Là, forcément, tu le perds… Ensuite, Gigot entre en première période et sort en seconde, c’est presque humiliant pour lui. À Strasbourg, Tudor avait changé cinq joueurs dans l’équipe de départ. À la rigueur, j’adhère, j’aurais peut-être fait la même chose. Mais il sort Veretout et Clauss à la mi-temps ! Là, qu’est-ce que les joueurs voient ? Ils se disent que le coach pense que c’est gagné et veut préparer Tottenham. Mais ce qu’il n’a pas compris, c’est que pour cela, il fallait gagner à La Meinau. Ceux qui ne jouent pas, on les connaît. Les Gerson, Ünder… Forcément, ils vont se dire que Tudor a fait n’importe quoi et que la défaite est pour lui. » Jacky Bonnevay – Source : La Provence (03/11/22)