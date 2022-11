OM : La terrible erreur de Tudor face à Tottenham va servir à Genesio…

L’Olympique de Marseille a perdu face à Tottenham a dit adieu à toutes compétitions européennes pour cette fin de saison. L’entraineur de Rennes Bruno Genesio pense que l’erreur d’Igor Tudor va lui servir ce jeudi face à l’AEK Larnaca.

Ce mardi l’Olympique de Marseille s’est fait sortir de la Ligue des Champions par Tottenham lors du dernier match des phases de groupe de C1. La consolation d’aller en Europa League n’aura même pas lieu.

Marseille un rappel? Bien sûr que c’est un rappel — Genesio

En conférence de presse, Bruno Genesio a été questionné sur l’erreur d’Igor Tudor de ne pas avoir prévenu ses joueurs du score de l’autre match de son groupe. L’ancien entraîneur lyonnais précise que cela va lui servir de leçon pour le match de ce jeudi contre l’AEK Larnaca.

A lire aussi : Mercato OM : Longoria veut recruter à deux postes (une piste en Serie A) ?

« Il ne faut surtout pas se dire qu’il faut le gagner trois, quatre ou cinq buts d’écart…ou je ne sais pas combien. Personne ne peut le savoir parce que c’est un casse-tête chinois le règlement. Même en Chine il n’y avait pas plus compliqué que cela. On doit avoir l’objectif de le gagner. Et puis, évidemment que pendant les vingt dernières minutes du match il faudra que l’on soit informé de ce qu’il se passe là-bas. Soit pour garder un résultat, soit pour essayer de marquer un, deux ou trois buts supplémentaires. Marseille un rappel? Bien sûr que c’est un rappel. Après, quand vous êtes pris dans un match avec toute la tension qu’il y a, une ambiance de fou, c’est difficile. C’est malheureux pour eux car ils perdent la Ligue Europa mais comment leur en vouloir de vouloir marquer ce deuxième but qui aurait pu les envoyer en huitièmes de finale de Ligue des champions. Oui on essaiera de se tenir informé sur la fin de match. » Bruno Genesio – Source : Conférence de presse (02/11/22)

Tudor n’a pas dit à ses joueurs que le Sporting a gagné

Igor Tudor aurait délibérément choisi de ne pas prévenir ses joueurs qu’ils étaient virtuellement troisièmes avant la fin de la rencontre face à Tottenham ! C’est en tout cas ce qu’affirme RMC Sport dans un article ce mercredi soir. Le coach croate était bien au courant de l’état du classement du groupe avant la fin du match mais n’a pas souhaité prévenir ses joueurs.

A LIRE AUSSI : OM : Tudor, Guendouzi… La grosse colère de Samir Nasri après l’élimination face à Tottenham !

« Selon les informations de RMC Sport, le directeur sportif David Friio descend des tribunes pour s’assurer que le staff est bien au courant que l’OM est virtuellement troisième. Marseille a, en plus, un avantage: avec le large arrêt de jeu dû au protocole commotion pour Heung-Min Son en première période, le match du Vélodrome se terminera plus tard que Sporting– Francfort. Igor Tudor connaît le scénario. Le « bruit du Vélodrome » et la difficulté de trouver un moment pour faire passer le message aux joueurs sont de fausses excuses. » Source : RMC Sport

👀 Les coulisses du fiasco de la fin de match lors d’OM-Tottenham. On y apprend notamment que Tudor a choisi de ne pas prévenir les joueurs du résultat de Francfort.https://t.co/ZxewUmOCUs — RMC Sport (@RMCsport) November 2, 2022

S’il y avait eu un arrêt de jeu on aurait pu leur dire, mais dans ce contexte on ne peut pas communiquer avec eux