OM : Cet ancien joueur du PSG pense que les Marseillais n’ont pas le niveau de la Champions League…

L’ancien joueur de Ligue 1 et actuel consultant de Téléfoot s’est exprimé sur la campagne de Ligue des Champions de l’Olympique de Marseille. Selon lui, l’équipe n’est pas au niveau.

L’Olympique de Marseille est en grande difficulté en Ligue des Champions avec 0 point mais aussi 0 but inscrit dans la compétition.

Si on avait terminé le championnat, peut-être qu’ils ne seraient pas qualifié en C1

Interrogé à ce sujet, Mathieu Bodmer s’est exprimé sur les prestations des Marseillais en C1. Selon lui, cette équipe n’a pas le niveau.

« Je pense que cette équipe de l’OM est clairement en dessous dans son groupe. Que ce soit de City ou du FC Porto… Elle aurait pu au moins prendre un point à l’Olympiakos. C’est avec cette équipe que va se jouer la qualification en Europa League. Sur ce qu’on a vu face à City, vous pouvez mettre n’importe quel dispositif, quand on perd trop de ballons on est puni par des équipes comme ça. Malheureusement pour l’OM, ils ne sont pas au niveau de cette Champions League. Si on avait terminé le championnat, peut-être qu’ils ne seraient pas qualifié en C1. La vérité est là aussi »

Mathieu Bodmer – Source : Téléfoot (15/11/20)