OM : Les objectifs ambitieux fixés par Villas-Boas !

L’Olympique de Marseille peut enfin bénéficier de quelques jours pour travailler à l’entraînement. André Villas-Boas en a profité pour faire le point avec son groupe…

Ainsi, selon L’Équipe, le coach portugais aurait fixé à ses hommes des objectifs clairs :

– Rester invaincu sur les matches restants en Ligue 1 jusqu’à la trêve hivernale

– Ramener 6 points sur 9 possibles en Ligue des Champions

– Remporter le trophée des Champions en janvier face au PSG, s’il a lieu

Si son équipe parvient à atteindre ces objectifs-là, nul doute que cela devrait contribuer à apaiser le climat autour de l’OM.

Villas-Boas protège son équipe et c’est normal qu’il soit frustré — Rami

“On l’a assez critiqué en Ligue des Champions. De gagner contre Strasbourg à l’extérieur, qui est une belle équipe, il a une petite bouffée d’air, il peut respirer. Il peut avancer avec des ondes positives. Moi, c’est la question que je trouve pas très intelligente et piège. Je comprends sa réaction et je suis d’accord avec lui. Encore heureux qu’il soit sauvé par ses individualités comme Thauvin ou Sanson. C’est un beau but en plus. Il y a aussi du combat dans le football. Tu es pas très bien en Ligue des Champions, ils ne sont pas si nuls en championnat. Il protège son équipe et j’aime son discours et ses punchlines. Je comprend qu’il soit frustré”.

Adil Rami – source : RMC (09/11/2020)