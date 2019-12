OM : Cet ancien joueur du PSG qui voudrait voir Villas-Boas titiller Paris

L’ancien joueur du PSG Vikash Dhorasso s’est exprimé sur l’entraineur marseillais Andre Villas-Boas. Il s’est montré sous le charme du portugais…

L’OM est actuellement deuxième du championnat de France. Dans l’émission « l’équipe d’Estelle » diffusée sur la chaîne l’équipe, l’ancien joueur du PSG a loué les qualités de communication du coach marseillais, et l’a désigné comme son coup de coeur du début de saison. Selon lui, Andre Villas-Boas s’est montré parfaitement honnête avec tout le monde…

Il n’en fait pas trop pour séduire les supporters et les journalistes– Dhorasoo

» Ce que j’ai aimé, c’est sa communication, il parle très bien français. Il n’en fait pas trop pour séduire les supporters et les journalistes, c’est quelqu’un de très honnête. J’ai même pensé qu’il voulait partir en étant si honnête. Finalement non, c’est un immense succès et j’aimerais qu’il annonce avec l’arrivée de nouveaux joueurs, l’idée de titiller le Paris-Saint-Germain. J’adore ce que fait Andre Villas-Boas » Vikash Dhorasoo— EDS