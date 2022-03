OM : Cet ancien joueur ne comprend pas les choix de Sampaoli

Décrié depuis plusieurs semaines, Jorge Sampaoli propose un jeu différent qui ne convient pas à tout le monde. Pour Jérémy Mathieu, ancien joueur qui aurait pu rejoindre l’OM en 2017, ce que propose le coach argentin est incompréhensible.

Cela fait quelques semaines que le jeu et les résultats de l’Olympique de Marseille sont pointés du doigt par les supporters ainsi que les observateurs du club. Si à Brest il a réussi à l’emporter sur le score de 4-1, ça n’empêche pas certains d’être dans l’incompréhension face à ses choix, ses compositions et sa gestion des hommes.

J’ai du mal à comprendre le coach et ses choix, ça part un peu dans tous les sens — Mathieu

Interrogé ce dimanche par le journal La Provence, l’ancien défenseur du FC Barcelone Jérémy Mathieu s’est exprimé sur ce que réalise actuellement Jorge Sampaoli. L’ex international français n’est pas toujours en accord avec ce que propose le coach argentin sur le terrain.

« Je suis un peu comme tout le monde, j’ai du mal à comprendre le coach et ses choix, ça part un peu dans tous les sens. J’espère qu’il arrivera à qualifier pour la Ligue des Champions. L’OM est un grand club français qui mérite d’être en C1 » Jérémy Mathieu – Source : La Provence (13/03/22)

Notre défi, c’est de ne pas perdre notre cap face à l’euphorie ou le pessimisme ambiant — Sampaoli

Interrogé à ce sujet en conférence de presse, Jorge Sampaoli a tenu à répondre au grand nombre de critiques qu’il reçoit au sujet de son projet de jeu.

« J’ai beaucoup appris ces derniers temps dans ce football en France. On doit lutter dans un processus nouveau, tout en respectant nos convictions, a confié le coach argentin en conférence de presse, ce vendredi. On construit notre projet sur une manière de jouer. On ne peut pas se dire qu’on est des perdants après une défaite, ça ne fonctionne pas comme ça… Je ne tombe pas dans le pessimisme ni l’euphorie, on lutte contre le football de transitions, on cherche à contrôler le jeu. Le reste nous importe moins. Il faut juste respecter le processus. Vous, journalistes, vous savez ce qu’on essaye de mettre en place ici, quel style de jeu on veut développer, un style différent du football de transition que l’on voit beaucoup en France – même si je ne le critique pas. Notre défi, c’est de ne pas perdre notre cap face à l’euphorie ou le pessimisme ambiant. » Jorge Sampaoli – Source : Conférence de presse