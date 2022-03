OM : « C’était chaud pour Sampaoli avec les supporters, et aussi avec son groupe »

L’Olympique de Marseille s’impose face au SC Brest ce dimanche soir (1-4) à l’occasion de la 28e journée de Ligue 1. Dans l’émission l’After Foot, le consultant Kevin Diaz est revenu sur la victoire du club marseillais.

L’OM s’est imposé face au SC Brest(1-4) ce dimanche soir. Sur les ondes de RMC dans l’émission l’After Foot, Kevin Diaz a évoqué la performance du club marseillais. Il donne notamment son sentiment sur Jorge Sampaoli.

Il a mis des croix sur certains noms dont celui d’Amine Harit. – Kevin Diaz

« Sur certains cas Sampaoli s’est un peu entêté. Il a mis des croix sur certains noms dont celui d’Amine Harit. Après je ne sais pas on n’est pas tous les jours à l’entrainement, peut être qu’Harit n’a pas fait ce qu’il fallait pour gagner sa place. Mais il avait été bon lors de sa première sortie à Monaco et derrière il a petit à petit disparu pour être la troisième roue du carrosse voir ne jamais être utilisé. C’était chaud pour Sampaoli avec les supporters et aussi avec son groupe, il a peut être fallu une remise en question avec son staff pour redistribuer les cartes » Kevin Diaz – Source : RMC Sport

L’entraineur olympien Jorge Sampaoli Milik savourait lui aussi la performance de son équipe juste après la rencontre hier soir au micro de Prime Video

Oui c’est peut être le meilleur match de la saison collectivement – Sampaoli

« C’est une victoire importante pour nous car c’était très important de remonter au classement. Il y a beaucoup d’attente autour du club on attend un grand niveau et les derniers résultats ne nous plaisaient pas. (…) Oui c’est peut être le meilleur match de la saison collectivement aussi face à un adversaire difficile, les joueurs ont très bien joué. Avant Nice il y a un match en Suisse, mais on s’attend à un match très difficile face aux niçois. C’est une très bonne équipe avec un très bon entraineur. Ca va être un joli match » Jorge Sampaoli – Source : prime Video