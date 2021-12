OM : Cet ancien lyonnais explique pourquoi Dieng va être important cette saison !

L’Olympique de Marseille l’a emporté ce dimanche à Strasbourg grâce notamment à un superbe but de Bamba Dieng. L’international sénégalais a été validé par la plupart des consultants… Sur Canal +, Eric Carrière attendait le retour du jeune attaquant et n’a pas été déçu !

La saison dernière, Nasser Larguet a lancé le jeune attaquant Bamba Dieng face à Auxerre en Coupe de France. Dès ses premières minutes, le Sénégalais a montré l’étendu de son talent avec un but du pied droit.

Jorge Sampaoli n’a pas hésité à faire de lui la doublure d’Arek Milik en l’absence de recrues à ce poste. L’ancien joueur de Diambars a confirmé le bien que l’on pensait de lui face à l’AS Monaco avec un doublé mais surtout un match de très grande qualité où il a touché les montants à deux reprises.

On se demandait s’il referait surface et il a refait surface contre Strasbourg — Carrière

Ce dimanche, le coach argentin lui a fait confiance en l’installant dans le onze titulaire. Dieng était positionné sur le côté gauche avec Payet en faux numéro 9 et Luis Henrique à droite. Sur une sublime passe du Réunionnais, le Brésilien a centré pour le Sénégalais qui nous a régalé d’un ciseau.

Sampaoli a donné sa confiance à Dieng et ce dernier lui a bien rendu. De nombreux consultants attendaient de voir l’évolution de l’attaquant après son doublé face à l’AS Monaco. Eric Carrière qui officie sur Canal + a apporté son analyse… L’ancien lyonnais a souligné l’importance de ce genre de joueurs pour la suite de la saison de l’Olympique de Marseille.

« On ne peut pas toujours être spectaculaire ou excellent sur tous les matchs, d’autant plus quand il y en a autant. Je pense que la bonne nouvelle, c’est que Dieng est un jeune joueur. On en parlait après son match face à Monaco. On se demandait s’il referait surface et il a refait surface contre Strasbourg, pour le plus grand bonheur des Marseillais. Pour la suite, c’est très important d’avoir des joueurs offensifs qui sont décisifs. » Eric Carrière – Source : Canal + (12/12/21)

Bamba Dieng est un joueur d’instinct — Henry

Pour Thierry Henry, ce qu’il faut à Dieng pour qu’il soit inarrêtable ce sont des actions instinctives où il ne réfléchit pas trop à comment frapper le ballon ou à quel endroit le placer. Dieng est un joueur d’instinct.

« Bamba Dieng est un joueur d’instinct. Le plus difficile pour un attaquant, c’est quand tu as le temps. Et il faut penser de quelle manière tu veux finir. J’ai l’impression que quand c’est d’instinct, il est inarrêtable. Et quel but… » Thierry Henry – Source : Prime Vidéo (13/12/21)