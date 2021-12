OM : Un joueur de l’OM dans le onze type de l’Equipe (et c’est pas Dieng…)

Ce dimanche, l’Olympique de Marseille a remporté une précieuse victoire face à Strasbourg sur le score de 2-0. grâce notamment à un but extraordinaire de Bamba Dieng. Comme chaque semaine le quotidien sportif l’Equipe donne son son type du week-end de Ligue 1. Un seul marseillais y figure et ce n’est pas Dieng…

L’Olympique de Marseille a réalisé la belle opération comptable du week-end en allant s’imposer 2-0 à Strasbourg. En effet, les olympiens ont ainsi repris la seconde place du classement de Ligue 1 en profitant de la défaite de Rennes face à Nice (1-2). Le jeune Bamba Dieng s’est illustré en marquant un but exceptionnel d’un ciseau acrobatique. Le défenseur Duje Caleta Car a inscrit le second but marseillais. Ce dernier figure dans le onze type du journal l’Equipe avec une note de 7 sur 10.

A lire aussi : Un nouveau record battu par l’OM !

Le onze Type du journal l’Equipe de la 18e journée de Ligue 1

Sur les ondes de RMC Sport, le journaliste Daniel Riolo a donné son sentiment sur la prestation des hommes de Jorge Sampaoli.

A lire aussi : Strasbourg – OM (0-2) : Les olympiens s’offrent une victoire très importante (avec un bijou de Dieng)

» L’OM en ce moment c’est assez incompréhensible parce que le match de la semaine dernière, les marseillais font une super première période contre Brest et il perde une rencontre complètement folle. Aujourd’hui l’OM va gagner à Strasbourg une équipe en pleine forme et ils gagnent 2-0 alors qu’effectivement il ne s’est pas passé grand-chose avant le fameux retourné de Dieng. C’est très compliqué de comprendre ce que fait l’OM en ce moment. La prestation est très moyenne, Marseille a endormi le match avec une possession stérile et inintéressante. L’OM est deuxième avec 32 points et un match en moins que Sampaoli a plein de motifs d’être satisfait. Je ne suis pas sûr qu’il le soit à 100 % . Néanmoins il est deuxième avec la perspective que ça ne peut que s’améliorer. »Daniel Riolo – Source RMC Sport

A lire aussi : Strasbourg – OM (0-2) : Les olympiens s’offrent une victoire très importante (avec un bijou de Dieng