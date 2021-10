Steve Mandanda n’est plus titulaire à l’Olympique de Marseille depuis quelques semaines. Alors que son nouveau statut fait beaucoup parler, il compte de nombreux soutiens…

En effet, Steve Mandanda aurait du mal a gérer son nouveau statut de numéro 2. D’après les informations de l’Equipe, il serait informé le jour du match de la décision du coach, et aurait tendance à se replier sur lui-même. Malgré tout, l’international français peut compter sur de nombreux soutiens dans le monde du football.

Cette fois-ci, c’est l’un de ses anciens coéquipiers qui prend sa défense, Baptiste Aloé :

Mandanda va redresser la barre — Aloé

« Mandanda, c’est quelqu’un qui est très fort dans tous les domaines. Quand j’étais ramasseur de balles, il était déjà dans les cages et là il est encore là. Je l’apprécie beaucoup en tant que personne. C’est une situation compliquée pour lui mais je pense qu’il va réussir à redresser la barre. Il y est toujours parvenu. C’est sûr que ça m’affecte parce que c’est un super gardien et quelqu’un de super important dans un vestiaire. Il ne parle pas beaucoup mais il est très écouté. Peut-être qu’il ne colle pas aux idées du nouveau coach, qui fait des choix. » Baptiste Aloé – Source: RMC (10/10/21)

Je pense qu’il y a un manque de respect — Charbonnier

« Je ne trouve pas que Pau Lopez soit meilleur que Steve dans le jeu au pied, même si il à l’air d’être très bon. La manière dont il a été éjecté du onze de départ, je pense qu’il y a un manque de respect. Pour moi l’OM c’est une vraie identité avec les anciens, et j’ai l’impression que là Sampaoli gère mal. S’il n’avait pas été bon y’a pas de soucis. Mais quand l’OM commence a ne pas prendre de buts, là il enlève Mandanda. A l’OM faut faire gaffe de ne pas perdre son identité, tes minots qui sont là depuis longtemps, il ne faut pas les perdre. A travers ça tu peux perdre une certaine identité. » Lionel Charbonnier – Source: RMC (30/09/21)

L’ancien olympien Benoit Cheyrou a lui aussi pris la défense de Steve Mandanda :

Je sais ce que Steve peut apporter — Cheyrou

« Je sais ce que Steve peut apporter sur le terrain et dans le vestiaire. C’est impalpable, mais très important… Si le gardien actuel était Donnarumma ou Navas, on pourrait se dire qu’il est bien meilleur. C’est plus facile à accepter quand celui qui prend ta place est beaucoup plus fort que toi » Benoit Cheyrou— Source: La Provence (29/09/21)