OM: Djellit accuse Sampaoli

Didier Deschamps a annoncé la liste des 23 joueurs pour disputer le final four de la Ligue des Nations. Coup dur pour Mandanda, il n’apparaît pas dans cette dernière…

Rien ne va plus en ce moment pour Steve Mandanda. Relégué sur le banc de touche de l’OM, il vient de perdre aussi sa place de troisième gardien de l’Equipe de France, au profit de Benoit Costil. Alors qu’il y avait une possibilité qu’il retrouve la cage olympienne ce jeudi, c’est encore Pau Lopez qui a commencé la rencontre.

Pour le journaliste Nabil Djellit, Mandanda de quoi en vouloir à Sampaoli…

Didier Deschamps a justifié l’absence du capitaine historique marseillais :

« Je fais des choix sportifs, la vie de groupe c’est une autre chose… Même si Steve est un habitué de l’EDF, par rapport à sa situation actuelle j’ai pris cette décision. » Didier Deschamps— Source: Conf de presse (30/09/21)

Les 2️⃣3️⃣ joueurs qui disputeront le « FINAL 4 » de la Ligue des Nations 👊 #FiersdetreBleus pic.twitter.com/lEqJODAmF5 — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) September 30, 2021

Je sais ce que Steve peut apporter– Cheyrou

« Je sais ce que Steve peut apporter sur le terrain et dans le vestiaire. C’est impalpable, mais très important… Si le gardien actuel était Donnarumma ou Navas, on pourrait se dire qu’il est bien meilleur. C’est plus facile à accepter quand celui qui prend ta place est beaucoup plus fort que toi » Benoit Cheyrou— Source: La Provence (29/09/21)

