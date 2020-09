OM : Cet éditorialiste de L’Équipe demande une sanction pour Alvaro

Le Journaliste pour L’Équipe, Vincent Duluc aurait aimé qu’Alvaro Gonzalez prenne deux matchs de suspension pour simulation. Explications.

Étonnement, Vincent Duluc aurait aimé que le défenseur de l’Olympique de Marseille soit sanctionné pour simulation sur le crachat de Di Maria. Si l’Argentin a pris logiquement quatre matchs ferme pour ce geste délibéré (Di Maria a craché en direction d’Alvaro sans le toucher), Alvaro devrait en prendre « minimum deux « , estime le journaliste à L’Équipe. Un raisonnement irrationnel quand on voit le nombre de simulations de la starlette Neymar durant les rencontres du PSG.

Vincent Duluc remonté contre Alvaro

« Ce n’est pas possible qu’Alvaro Gonzalez ne prenne rien. Il y a au moins simulation, il doit au minimum prendre deux matchs pour simulation. Il se tient la joue alors que le truc tombe un mètre devant lui. Il y a un moment où il faut le dire, son attitude a été pourrie. Et ce, du début jusqu’à la fin de ce match entre le PSG et l’OM. »

Vincent Duluc – Source : Plateau L’Équipe 24/09/20