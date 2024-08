OM : Cette idée de De Zerbi prend de l’épaisseur !

Depuis le début des matchs de préparation, Roberto De Zerbi utilise Quentin Merlin comme un latéral gauche hybride. Cette idée prend de l’épaisseur et le coach le sent capable d’évoluer à ce poste.

Quentin Merlin joue gros lors de ces matchs de préparation. Placé dans un rôle un peu particulier, l’ancien joueur du FC Nantes a convaincu Roberto De Zerbi d’après les informations du journal L’Equipe. Le coach italien voit le latéral gauche capable d’évoluer dans ce poste hybride et monter au milieu voire même plus haut sur le terrain. Cela donnera plus de travail défensif à ses coéquipiers qui vont devoir être irréprochables tactiquement.

🔹Roberto De Zerbi pense que Quentin Merlin 🇫🇷 a le coffre et l’intelligence tactique nécessaire pour occuper ce fameux rôle hybride, passant de latéral gauche à milieux relayeur, voire même sur certaines phases de jeu à milieu offensif. (@lequipe) #SAFCOM #TeamOM pic.twitter.com/YEftIOiveA — Infos OM (@InfosOM_) August 4, 2024

L’OM ne s’arrête définitivement plus lors de ce mercato ! Après être allé chercher Greenwood ou encore Koné, c’est maintenant le milieu danois Højbjerg qui va s’engager avec le club marseillais. À 28 ans, l’ancien milieu de terrain des Spurs est un réel atout en plus dans le format de De Zerbi. Le club dispose désormais de plusieurs ressources à ce poste-là en attendant le départ probable d’Ounahi ou encore Veretout.

Hodjberg, une recrue influencée par Guardiola ?

Cependant, la venue du joueur de 28 ans ne serait pas un hasard. En effet, selon la Gazzetta, le joueur aurait été suggéré par un autre entraîneur, qui a gagné la Ligue des Champions à plusieurs reprises : Pep Guardiola. Proche du coach italien, le tacticien espagnol aurait diné avec le nouveau coach de l’OM début juillet et lui aurait parlé du milieu de terrain qu’il a côtoyé au Bayern Munich.

Un ancien chouchou du coach espagnol ?

Pep Guardiola a pu entraîner le joueur et loué ses qualités de tactique à son homologue italien. Véritable chouchou lorsqu’il l’entraînait au Bayern, Guardiola voulait faire de Højbjerg le nouveau Sergio Busquets. Une information qui devrait ravir les supporters marseillais, malgré le fait que certains se rappellent encore de son but à la dernière minute en LDC, qui avait scellé le sort européen des olympiens il y a deux ans.