OM – Cette légende raconte: « mon entrée a été un festival, j’ai donné du plaisir à 45 000 personnes au stade… »

Il fait partie des grands joueurs qui ont porté le maillot de l’OM. Si son passage aurait pu être plus marquant, Dragan Stojkovic garde de bons souvenirs du club olympien…

Dragan Stojkovic aura disputé 37 matches en 3 saisons avec l’OM entre 1990 et 1994 (prêté un an au Hellas Vérone en 1991). Le magicien a malheureusement fait face à plusieurs blessures qui l’ont empêché de s’imposer au club. Dans un entretien accordé à la Provence, il se remémore la finale 1993, mais aussi la demi finale 91 et le retour mouvementé en avion…

j’étais très en colère après « JPP » et Chris — Dragan Stojkovic

« Mon meilleur souvenir à l’OM ? La coupe d’Europe en 1993, pour laquelle j’ai été invité à Munich. Un grand moment pour le football français et pour l’OM. Quand on voit aujourd’hui combien il est difficile pour le PSG d’en faire autant, malgré les moyens et les joueurs de grande classe, on mesure l’étendue de l’exploit marseillais. Sur le terrain, mes débuts restent inoubliables. Contre Nice, j’étais un peu juste pour jouer d’entrée et Gérard Gili m’a dit : ‘Tu vas commencer sur le banc et tu entreras à la mi-temps, pour régaler les supporters’. Nous étions 0-0 à la pause et mon entrée a été un festival, j’ai donné du plaisir à 45 000 personnes au stade. (…) Quand nous avons joué la demi-finale de coupe d’Europe à Moscou et gagné 3-1, nous étions quasiment qualifiés pour la finale. Dans l’avion, ils ont sorti le champagne pour fêter ça. Mais moi, je ne buvais pas du tout d’alcool. Chris Waddle et Jean-Pierre Papin ont insisté pour me faire boire. Après, ça a été vin blanc, rouge. Avant d’atterrir, j’étais bourré, mort en arrivant, j’avais mal à la tête, tandis qu’ils rigolaient tous. Ma femme m’a dit : « Mais c’est quoi ça ? » Puis ça a été le trou noir et deux jours après, j’étais très en colère après « JPP » et Chris. Mais il y avait vraiment une très belle ambiance à Marseille, entre nous. » Dragan Stojkovic – Source: La Provence (28/05/2021)