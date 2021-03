OM: Le 3-5-2 de Sampaoli expliqué par Gérard Gili

Depuis son arrivée à l’Olympique de Marseille, Jorge Sampaoli évolue dans un système en 5-3-2, qui se transforme en 3-5-2 selon la situation. Pour Gérard Gili, ancien entraîneur de l’Olympique de Marseille et invité dans notre émission Débat Foot Marseille hier, il faut cocher certaines cases pour pouvoir mettre ce système en place.

L’image offensive que le monde du football se fait du jeu produit par Sampaoli semble se vérifier à Marseille. Même si, pour l’instant, la véritable patte de l’entraîneur argentin a du mal à se faire ressentir, on voit des Marseillais presser beaucoup plus haut que sous Villas-Boas et Larguet cette saison. Une manière de jouer que les joueurs apprécient.

IL FAUT déjà avoir une grande possession du ballon – gérard gili

A LIRE: OM : COURBIS DÉZINGUE VALÈRE GERMAIN ET EXPLIQUE POURQUOI IL RATE UNE « CARRIÈRE CORRECTE »

Invité dans notre émission Débat Foot Marseille, Gérard Gili, ancien entraîneur de l’OM, a dévoilé son avis sur le système de jeu prôné par Jorge Sampaoli.

« 3-5-2 ou 5-3-2, ça dépend de la situation des deux couloirs. A mon avis, pour jouer dans ce système là, il faut déjà avoir une grande possession du ballon. Si c’est l’adversaire (qui a le ballon), il va obligatoirement vous repousser les deux couloirs et là ça déséquilibre l’équipe. Mais quand vous avez le ballon et que vous avez deux joueurs très très haut sur la largeur, il est évident que ça fait déplacer le bloc adverse, vous passez de droite à gauche, de gauche à droite, puis à un certain moment, il y a des brèches qui se créent au milieu. Et si vous avez deux attaquants qui sont complémentaires et proches des seize mètres, parce qu’il faut jouer très haut, à ce moment-là vous avez la pression sur le but adverse et le pressing, dès que vous avez perdu le ballon, très haut. Si vous parvenez à avoir ces paramètres-là dans votre équipe, vous avez des chances de pouvoir appliquer ce système. » Gérard Gili – Source: Football Club de Marseille (22/03/2021

Pour revoir ce DFM en intégralité :