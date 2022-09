Auteur d’un excellent début de saison hormis sa mauvaise performance face à Tottenham en Ligue des Champions, Nuno Tavares a été élu joueur du mois par les supporters marseillais. Le Portugais n’a pas caché sa joie…

L’Olympique de Marseille s’est renforcé sur les couloirs avec les arrivées de Nuno Tavares et Jonathan Clauss. Deux latéraux modernes et parfaitement adaptés au système du nouvel entraîneur Igor Tudor. Et le premier cité à même été élu joueur du mois par les supporters…

C’est top de débuter comme ça– Tavares

« C’était génial, car c’était mon premier et je n’ai pas eu à attendre longtemps. C’est top de débuter comme ça. Depuis que je joue au foot, c’est mon meilleur début de saison et j’espère vraiment continuer comme ça. J’ai ressenti une atmosphère spéciale dès le début du match et ça m’a donné très envie de marquer dans ce stade. C’est incroyable, car ils n’arrêtent jamais de chanter. » Nuno Tavares— Source: OM (10/09/22)

Ce que je retiens surtout de ce match, c’est que les nouvelles recrues ont brillé — Balbir

» Comme beaucoup de supporters et certains joueurs, le choix Tudor m’interpelle. Je n’ai pas compris le choix de mettre Dimitri Payet sur le banc pour faire un avertissement. Parce qu’il s’était accroché avec son coach cette semaine, Mattéo Guendouzi a failli subir le même sort et ça aurait été bien dommage alors que l’ancien Gunner a encore été extraordinaire dimanche. Comme depuis son arrivée d’ailleurs… Marseille a un entraîneur bizarre, qui va au conflit, demande énormément d’efforts (même si, à mon sens, c’est normal!). A voir sur la durée. Tudor s’est évité un premier match à haut risque en gagnant contre Reims et en se plaçant déjà dans la roue d’un PSG qui s’annonce intouchable. Ce que je retiens surtout de ce match, c’est que les nouvelles recrues ont brillé. Nuno Tavares et Jonathan Clauss ont été merveilleux dans les couloirs. Ils ont pris confiance et se sont mis les supporters dans la poche. Idem pour Luis Suarez qui s’est offert un doublé pour sa première entrée en jeu alors que beaucoup doutaient de ce choix de faire signer le Colombien. Tous les signaux sont au vert. Maintenant il faut confirmer. Pas seulement en Ligue 1 mais aussi lors de l’entrée en lice en Ligue des Champions. La bonne nouvelle c’est qu’avec Alexis Sanchez qui arrive (officiel depuis le 10/08/22, ndlr), l’OM va disposer d’une nouvelle arme pour ne pas être ridicule dans la compétition. » Denis Balbir – Source : But Football Club (09/08/22)