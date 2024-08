OM – Cette recrue prévient: « il faut tirer une bonne leçon de ce match »

Dominateur face à Reims, l’OM s’est fait surprendre et accrocher au Vélodrome. Un nul 2-2 décevant pour les joueurs marseillais.

Après un nul 2-2 entre l’OM et le Stade de Reims, les joueurs marseillais ont exprimé leur mécontentement concernant leur début de seconde période. Pour Geoffrey Kondogbia, c’est un résultat frustrant : il s’agit « d’une légère déception au niveau du résultat. Je pense qu’on mérite de mettre plus de buts, surtout en première période », a estimé le milieu de terrain. « On sait comment c’est le football, on n’a pas su élargir le score et on s’est fait punir. Comme toutes les équipes, il y a aussi des temps faibles à gérer. Nous concernant on les a un petit peu moins bien géré donc on l’a payé cash. On a maîtrisé le match la majeure partie du temps. On aurait pu gagner. »

« Il faudra être constant la prochaine fois »

Lilian Brassier, défenseur de l’OM partage le même avis : « Je pense que personne dans le groupe n’est heureux à cause de ce résultat. Il faut retenir le positif : on a fait une très bonne première période. Malheureusement, on a mal entamé la deuxième, surtout les 15 premières minutes. Cela s’est joué un peu sur ça, ils ont su marquer à ce moment où on a été un peu fébrile. Il faut tirer une bonne leçon de ce match et être constant la prochaine fois, sur 90 minutes. »

