OM : Cette stat qui met un coup de froid à l’enflammade?

Souvent comparée, la belle aventure André Villas-Boas se terminera-t-elle comme celle de Marcelo Bielsa après une première partie de saison réussie?

L’Olympique de Marseille a plus que réussit sa première partie de saison. Au début de cette dernière, très peu auraient mis une pièce sur une place sur le podium pour les joueurs d’André Villas-Boas. Pourtant, à la reprise de la trêve hivernale, les hommes du coach portugais sont second et viennent de gagner sur la pelouse de Rennes qui est 3e.

Malédiction des 41 points après 20 journée?

Si les résultats sont du côté des Marseillais, ce n’est pas forcément le cas des statistiques… En effet, comme nous l’informe Opta, l’OM a déjà connu des débuts aussi fracassants par le passé. Lors des six dernières années, cela fait trois fois que les Olympiens ont 41 points après 20 matchs de Ligue 1…

Mais lors des deux dernières fois, la saison s’est terminée par une place de 4e, aux portes du podium et donc d’une place en Ligue des Champions. Espérons pour les joueurs de l’Olympique de Marseille que ce sera pas le cas cette saison…

