OM: Changer de système pour installer Luis Henrique comme centreur pour Milik ?

Luis Henrique, arrivé cet été pour 18 millions d’euros, a été décisif lors de sa rentrée face à Rennes mercredi soir. Selon le journaliste Mario Albano, sa passe décisive pour Michael Cuisance aura peut-être de quoi pousser Sampaoli à modifier son système pour l’attaquant brésilien…

Contre Rennes mercredi soir, le but marseillais inscrit par Michael Cuisance est venu d’un centre de Luis Henrique, entré quelques minutes plus tôt. L’ailier brésilien a effectué sa deuxième passe décisive sur ses trois dernier matchs de Ligue 1. La dernière en date était offerte à Khaoui lors de la rencontre contre l’OGC Nice. Le joueur de 19 ans, très peu utilisé jusque là (194 minutes disputées depuis le début de la saison) pourrait avoir sa chance avec Jorge Sampaoli.

Henrique dans les plans de sampaoli ?

Selon le journaliste de La Provence, le 3-5-2 ne correspondrait pas au coach argentin. Il devrait repasser avec des joueurs sur les ailes. Il pourrait donc faire une place au brésilien dans le onze de départ.

« Samedi (OM-Brest à 17 heures), Sampaoli récupère Gueye et Ntcham en attendant de pouvoir faire jouer Amavi et Rongier, qui correspondent bien à son idée d’équipe qui avance et qui presse. Avec ses adjoints, il n’a eu que deux jours pour préparer ce match. Pas sûr qu’il s’en tienne longtemps à ses choix initiaux de jouer avec trois défenseurs centraux, même si cela libère Lirola et libèrera Amavi. Il reviendra sans doute un jour à des ailiers, d’autant que Luis Henrique en a prouvé l’utilité et que Milik a besoin de ballons » Mario Albano – Source: La Provence (12.03.21)