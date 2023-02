OM : Charbonnier prévient les Marseillais face à Toulouse !

L’Olympique de Marseille affronte Toulouse ce dimanche soir au Stadium. Lionel Charbonnier prévient les hommes de Tudor, ce ne sera pas simple !

Ce dimanche l’OM se déplace à Toulouse pour y affronter le TFC. Plusieurs consultants ne voient pas les Marseillais se balader au Stadium lors de cette rencontre de la 24e journée de Ligue 1… Lionel Charbonnier n’échappe pas à la règle. Sur RMC, l’ancien gardien de but a tenu à prévenir les joueurs d’Igor Tudor !

« Toulouse est une équipe qui joue, qui a posé des problèmes aux Rennais, à Reims, au PSG… C’est une équipe qui va de l’avant, qui est capable de jouer très haut, de t’empêcher de ressortir de bons ballons dès la première relance. On sait que les Marseillais aiment bien faire ça aussi. Ils peuvent faire déjouer ces Marseillais-là. Ils jouent sans état d’âme, ils jouent leur jeu, et je pense qu’ils ont toutes les armes pour embêter les Marseillais. Aux Marseillais de mettre leur niveau de jeu très haut, un rythme très important, parce que je pense qu’ils ont davantage la capacité de jouer à un rythme plus élevé, avec une capacité technique plus importante. En revanche, si l’OM tombe dans le jeu des Toulousains, dans leur rythme, alors je pense que Marseille est en vrai danger » Lionel Charbonnier – Source : RMC

Il y a des bons joueurs à Toulouse, notamment au milieu de terrain

« Toulouse est très très bon en ce moment, c’est une super équipe, vraiment. Il y a des bons joueurs, notamment au milieu de terrain. L’OM ne va pas se balader dimanche. Ce sera un match très très intéressant. Je kiffe les Toulousains depuis le début de la saison. C’est le club data. J’aime beaucoup ce qu’ils font. Ils ont vendu depuis le début le même projet, en disant : “nous, peu importe où on jouera, ce sera de la même façon, tout pour l’attaque, on mettra des buts et on en prendra”. Ce qu’ils ont vendu, c’est exactement ce qu’ils proposent. C’est une équipe qui monte, ne l’oublions pas. Non seulement ils vont se maintenir, mais en plus, ils vont très probablement être dans la première partie de tableau. Je ne sais pas ce qu’ils ont prévu pour la suite de leur développement, il va falloir que je me renseigne, car j’aime bien ce club. Est-ce qu’ils veulent rester comme ça ? Est-ce qu’ils ont des ambitions pour grandir avec leur data pour acheter des joueurs plus chers ? Pour le moment, tout ce qu’ils ont acheté, avec la filière néerlandaise, ce sont de bons joueurs. Si j’étais supporters toulousains, je serais très satisfait de ce que je vois. On parle beaucoup des centres de formation français, mais au coup d’envoi contre Rennes il y a 3 Français : Maxime Dupé, Anthony Rouault, qui est un très bon défenseur, et Fares Chaibi. » Daniel Riolo – Source : RMC (12/02/23)