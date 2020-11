OM : Cheyrou a encore de l’espoir pour la Ligue des Champions…

Dans une interview accordée à France Football, Benoît Cheyrou s’est exprimé concernant ses quelques souvenirs en Ligue des Champions avec l’OM et porte son regard sur la saison actuelle.

Après sa défaite face à Porto, l’OM pousse à douze son nombre de défaites d’affilée en C1. Après le match aller face à Porto, les Marseillais ont égalé le record d’Anderlecht . Il faut remonter au 22 février 2012 pour retrouver un succès des Phocéens en C1, face à l’Inter Milan (1-0). En 2013-14, l’équipe avait enregistré six revers en six matches de Ligue des champions. Les Olympiens pourraient donc égaler l’équipe d’Élie Baup. Benoît Cheyrou qui était dans cet effectif ne voit pas l’OM enchaîner six défaites consécutives.

ils en sont capables – benoit cheyrou

« Zéro point cette saison, je ne veux pas y croire, j’ai l’espoir que l’OM marque des points. C’est une histoire d’état d’esprit. À l’aller, à Porto, c’est ce qui a manqué. En terme de qualité, par rapport aux joueurs, à l’organisation tactique, je pense que Porto est supérieur mais si l’OM a un état d’esprit qu’ils ont pu avoir face au PSG par exemple en début de saison ou face à Brest, qui avait très bien joué et Marseille avait tenu… Alors il y a quelque chose à faire. Ils ont fait des coups cette saison, ils en sont capables. J’ai l’espoir qu’ils le fassent face à Porto avec un état d’esprit de guerrier. »

Benoit Cheyrou – Source : France Football (25/11/2020)