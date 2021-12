OM : Cheyrou attend encore plus de Gerson !

Jorge Sampaoli tente de trouver un équilibre entre l’enchainement des matches et le jeu en mouvement qu’il affectionne. Pour Benoit Cheyrou, Gerson est meilleur axial sans Arek Milik devant lui.

Consultant sur Prime Vidéo, Benoit Cheyrou a donné son sentiment suite à la victoire de l’OM 1-0 à Nantes mercredi. L’ancien milieu de terrain de l’OM a bien aimé la prestation de Gerson dont il attend beaucoup mais dans un rôle axial…

Je pense aussi que ce but va mettre Gerson en confiance — Cheyrou

« J’ai trouvé l’Olympique de Marseille très à l’aise avant l’entrée d’Arkadiusz Milik en numéro 9. Sans numéro 9, l’Olympique de Marseille a plutôt bien joué. Gerson a su se projeter, prendre la profondeur, il a su être ce point d’appui, il a profité de la libération de cet espace par Dimitri Payet. On l’a vu beaucoup plus face au jeu, a ajouté le spécialiste. Techniquement il était beaucoup plus propre, beaucoup plus sûr, beaucoup plus précis. Je pense aussi que ce but va le mettre en confiance. Moi, j’attends beaucoup de lui, j’attends un peu plus dans ce rôle plus axial. En tout cas, ce (mercredi) soir, ça a été un de ses meilleurs matchs de la saison. » Benoît Cheyrou – source : Prime Video (01/12/2021)

Cheyrou s’est aussi exprimé dans la Provence sur la place de deuxième de l’OM et la suite de la saison avec cette équipe plus équilibré par Sampaoli.

Sampaoli aligne à chaque match 6 ou 7 joueurs qu’il a choisis — Cheyrou

« Quand tu arrives à la 16e journée en étant 2e avec un match en moins, tu penses évidemment à l’Europe. C’est l’ADN de l’OM de jouer la Ligue des champions chaque année, il y a eu pas mal d’investissements cet été… Ce qui est positif par rapport à la fin de saison dernière, c’est que Sampaoli aligne à chaque match 6 ou 7 joueurs qu’il a choisis. Je trouvais l’équipe très déséquilibrée au début de saison, on se demandait s’il y aurait 5 ou 6 buts au prochain match ; elle est désormais très équilibrée, avec beaucoup de rigueur dans les replacements et de calcul ». Benoît Cheyrou – source : La Provence (03/12/2021)

« Il a quand même quelque chose ce brésilien » du même avis que Cheyrou sur Gerson — Numéro Dix (@Numxro10) December 1, 2021

