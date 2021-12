OM : Cheyrou explique ce qu’il manque aux Marseillais pour passer un cap

Au micro de Prime Vidéo, Benoît Cheyrou s’est exprimé sur les manquements des Marseillais pour enfin mieux maîtriser leurs rencontres et ne plus se faire surprendre comme ce samedi.

Ce samedi l’Olympique de Marseille n’a pas réussi à prendre de points face au Stade Brestois pour le match d’ouverture de la 17e journée de Ligue 1.

Ils ont du mal à mettre ce deuxième but qui les met à l’abri — Cheyrou

Malgré plusieurs occasions, les hommes de Jorge Sampaoli n’ont pas réussi à s’imposer. Consultant pour la plateforme Prime Vidéo, l’ancien milieu de l’OM Benoît Cheyrou a expliqué ce qu’il manque aux joueurs pour enfin maîtriser leurs matchs.

« Ils ont été très bons ces dernières semaines parce qu’ils n’ont pas encaissé de but. Les victoires étaient avec un but d’écart. Ils ont du mal à mettre ce deuxième but qui les met à l’abri. Ça ne date pas de cet après-midi mais de plusieurs semaines. Je pense qu’il y a peut-être un relâchement, continue-t-il. Il y a eu des bonnes choses face à Brest mais mettre ce deuxième but mettrait l’équipe KO et ça permettrait à l’OM de jouer tranquille, d’avoir la maîtrise du ballon et de faire tourner… » Benoît Cheyrou – Source : Prime Vidéo (04/12/21)