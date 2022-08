OM : Cheyrou reste confiant pour Payet !

Invité à réagir sur la décision de Tudor de laisser une nouvelle fois Dimitri Payet sur le banc de touche contre Brest, Benoit Cheyrou estime que l’OM aura besoin du réunionnais dans les moments importants.

Pour la deuxième fois en deux matchs de championnat, Dimitri Payet a commencé la rencontre sur le banc de touche. Le capitaine de l’OM a remplacé Milik en fin de match mais n’a pas pu éviter à son équipe de concéder le match nul. Pour Benoit Cheyrou, Dimitri Payet aura un rôle déterminant dans la saison marseillaise. L’ancien joueur de l’OM estime que le meneur de jeu pourra se montrer décisif dans les moments clefs même s’ il rentre en cours de match.

» Il doit y avoir de la continuité dans l’équipe de Tudor. On a vu cependant que pendant les matchs amicaux, il y avait un turn-over. On vient de rentrer dans le vif du sujet avec la reprise du championnat. Les marseillais ont été très performant contre Reims. Je pense que Dimitri Payet aura son rôle à jouer cette saison. Je ne sais pas s’ il aura moins de temps de jeu ou s’il devra rentrer en cours de match comme la semaine dernière et essayer de faire la différence à ce moment-là. Contre Reims, c’était un match plutôt facile mais je pense que l’Olympique de Marseille aura besoin de Dimitri Payet dans les moments clefs. » Benoit Cheyrou – Source : Amazon Prime Vidéo (14/08/2022)

🗣️ Benoît Cheyrou – « Je pense que l’@OM_Officiel aura besoin de @dimpayet17 dans des moments clefs. » pic.twitter.com/AgDNLdaF2k — Prime Video Sport France (@PVSportFR) August 14, 2022

Je pense que Payet aura sa place dans l’équipe par contre, il ne sera pas titulaire indiscutable cette saison — MacHardy

Pour Jonatan MacHardy, le Réunionnais va devoir s’habituer à entrer dans la rotation d’Igor Tudor. Le consultant expliquait sur RMC qu’un joueur de 35 ans ne peut plus jouer toutes les rencontres à très haute intensité et que cette rotation sera bénéfique sur le long terme pour l’Olympique de Marseille.

» Je pense qu’un joueur comme Alexis Sanchez est peut-être plus adapté au système de Tudor. Les deux milieux créateurs avec lesquels il jouait au Hellas Vérone, Gianluca Caprari et Antonin Barak, ce ne sont pas des joueurs très rapides, très physiques, qui vont aller faire un gros pressing. Ce ne sont pas les joueurs les plus dynamiques qu’il avait, par contre ce sont des joueurs avec une bonne vision du jeu mais aussi très efficace dans le dernier geste. C’est un peu le même registre que Payet. Je pense qu’il aura sa place dans l’équipe par contre, il ne sera pas titulaire indiscutable cette saison. Il va être dans la rotation et c’est tout à fait normal pour un joueur de son âge. Un club bien géré qui doit jouer autant de matchs que l’Olympique de Marseille cette saison ne peut pas faire jouer Dimitri Payet tout le temps. Je trouve que Sampaoli a géré Payet très intelligemment la saison dernière. Il ne jouait pas tous les matchs, notamment en Conférence Ligue mais il était frais en championnat. » Jonatan MacHardy – Source : After Foot (07/08/2022)