OM: Christophe Galtier salue la prestation d’un cadre marseillais !

Ce mercredi soir, l’Olympique de Marseille a craqué dans les ultimes instants de la partie face au LOSC. Si les lillois ont eu tant de difficulté à marquer, le gardien et capitaine de l’OM, Steve Mandanda, y est pour beaucoup.

L’Olympique de Marseille s’est incliné hier soir sur la pelouse du LOSC de Christophe Galtier 2-0. Les buts lillois ont été inscrits dans les toutes dernières minutes (90ème et 92ème minutes) par l’intermédiaire de Jonathan David. Si la victoire du LOSC est méritée, elle aurait pu être assurée plus tôt sans un bon Steve Mandanda, comme l’a souligné le coach lillois en conférence de presse d’après-match.

« J’ai apprécié que nous ayons plus de jeu, que nous soyons plus portés vers l’avant, que nous ayons plus de situations. Steve a longtemps retardé l’échéance. On a essuyé un peu de maladresse. Mais c’était notre dixième match sur une série de onze et cela commence à tirer sur les organismes. Mais mentalement, mes joueurs ont été très forts. » – Christophe Galtier – Source: Conférence de presse (03/03/21)

Le chiffre: 6

Mandanda n’a réalisé que 6 clean sheets cette saison en championnat. Il est le deuxième gardien a avoir le plus gardé sa cage inviolée la saison dernière, le capitaine olympien se positionne seulement à la 12ème place de ce classement en 2020-2021.