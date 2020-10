OM – City : Guardiola répond aux compliments de Villas-Boas…

En conférence de presse, Pep Guardiola a donné son avis sur le travail d’André Villas-Boas à Marseille. Quelques heures plus tôt, le coach de l’OM avait affiché son admiration pour le technicien catalan…

Pep Gaurdiola a répondu aux compliments adressé par André Villas-Boas par conférence de presse interposées.

La façon dont les entraîneurs jouent dépend aussi des joueurs qu’ils ont — Guardiola

« Je le suivais quand il était à Porto, où il a fait un super travail. Il est venu à Barcelone me rencontrer, on a un peu discuté. On ne s’est pas beaucoup vu, mais on a une bonne relation. Il est passé par le Portugal, la France, et la Premier League, qu’il connait très bien. C’est un nouveau manager, il a eu du succès. Il a aussi fait du bon travail à Marseille. Les entraîneurs comme André ont fait un super job, et lui notamment à Porto et dans de nombreux autres pays. Ses résultats parlent d’eux-mêmes. La façon dont les entraîneurs jouent dépend aussi des joueurs qu’ils ont. Je pense qu’il a fait du bon travail ici à Marseille. J’ai hâte de le voir demain et de le saluer. Et après, tout le monde se reconcentrera sur le match bien sûr. »

Pep Guardiola – source : conférence de presse (26/10/2020)