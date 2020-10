OM – Manchester City : Vers un coup tactique de Villas Boas et un nouveau système de jeu ?

Les rencontres s’enchaînent à un rythme effréné du côté de l’OM. Trois jours après la victoire en championnat à Lorient, le club marseillais reçoit Manchester City en Ligue des champions. André Villas-Boas pourrait tenter un coup tactique contre les Citizens…

Après un match raté contre l’Olympiakos, les hommes de Villas Boas ont relevé la tête en allant s’imposer en championnat à Lorient samedi soir (0-1). A défaut d’avoir montré un visage séduisant ils ont cette fois été efficace, voir même un peu chanceux sur le but du jeune défenseur argentin Ballerdi.

Espérons que cette courte victoire chez les merlus aura redonné confiance à cet OM, qui va devoir livrer une bien meilleur prestation, ce mardi soir face au Manchester City de Pep Guardiola.

Face à des Cityzens maîtres dans l’art de la possession et capables de sevrer de ballons n’importe quelle équipe, on devrait retrouver un OM bloc bas, et ultra défensif, comme face au PSG en début de saison.

Rendez-vous ce soir à partir de 20h50 pour le #live du match #OMMCI ! Rencontre commentée par @FilholNicolas et @charles_debono sur https://t.co/iEdxbLNHKI Puis debrief de ce rencontre avec @BenFCM en direct du stade mais aussi @MouradAerts pour les 3 enseignements ! pic.twitter.com/KnCl0kYbs1 — Football Club de Marseille (@FCMarseille) October 27, 2020

Villas-Boas pourrait aligne un 5-3-2

Selon les informations de RMC Sport, AVB préparerait un coup tactique pour cette rencontre. Il pourrait notamment changer de de système de jeu pour passer en 5-3-2. Un système qui permettrait de revoir le jeune Leonardo Balerdi dont Villas-Boas ne cesse de dire le plus grand bien.

Le technicien portugais pourra également compter sur le retour de Dimitri Payet, suspendu ce week-end. Le grand perdant de ce changement de système pourrait être Dario Benedetto, en grande difficulté depuis le début de la saison. En effet selon RMC Sport, le duo d’attaque devrait être Thauvin – Payet

Quid du milieu de terrain ? Morgan Sanson est désormais en concurrence avec Michael Cuisance.

La compo possible en 5-3-2 :

Mandanda – Sakaï, Alvaro, Caleta Car, Balerdi, Amavi – Rongier, Kamara, Sanson (ou Cuisance) – Thauvin, Payet

Nous vous proposons d’autres articles sur le match OM Manchester City :

