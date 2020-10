OM – City : Silva prévient les joueurs marseillais

L’OM a perdu son premier match de Ligue des Champions et va devoir affronter Manchester City ce mardi pour la seconde journée des matches de poule. Une rencontre qui s’annonce compliquée pour les hommes d’André Villas-Boas, même si Bernardo Silva reste méfiant…

Au micro du Canal Football Club, Bernardo Silva a évoqué le match de ce mardi face à l’OM. L’ancien monégasque ne va pas venir à Marseille en toute tranquillité et veut enchainer une seconde victoire avec son équipe. Les marseillais sont prévenus…

A lire : MERCATO OM : LES TROIS ATTAQUANTS QU’ADIL RAMI AVAIT CONSEILLÉ À EYRAUD

on sera là — Bernardo Silva

Pour moi, c’est toujours spécial de jouer en France, j’ai joué trois ans à Monaco en Ligue 1, et j’ai de très bons souvenirs en France. C’est un pays un peu spécial pour moi, donc ça va être très bien de jouer à Marseille. Je connais très bien Marseille, ce n’est pas facile de jouer là-bas. C’est une équipe très agressive, très compétitive. On sait que la Champions League est toujours une compétition difficile, mais on sera là. On a gagné notre premier match, et on va essayer de continuer. »

Bernardo Silva – source : Canal+ (25/10/2020)