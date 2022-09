Dans l’émission l’After-Foot diffusée hier soir sur RMC, Florent Germain décrit de fortes tensions au sein de l’administration de l’Olympique de Marseille. Celles-ci seraient causées par l’opposition de différents « clans » mais les reproches se dirigent principalement vers le président du club, Pablo Longoria.

Le journaliste et ancien joueur de l’OM a avoué hier soir dans l’émission de RMC « After Foot » que l’ambiance n’était pas au beau fixe au sein de l’administratif marseillais. D’après lui, des « clans » se seraient formés et certains reprocheraient le ménage et la restructuration du club entreprise par le président espagnol, principal concerné par les reproches :

C’est très tendu et à tous les niveaux !

« Je ne peux pas vous cacher qu’en ce moment l’ambiance est très tendue au sein de l’Olympique de Marseille. Faut appeler un chat un chat hein. Il y a la deuxième place en Ligue 1 qui est l’arbre qui cache la forêt, mais au sein de la Commanderie, c’est très tendu et à tout les niveaux. C’est tellement un panier de crabes que c’est difficile à décrypter. Il y a des tensions entre les différents « clans ». Certains reprochent à Pablo Longoria de vouloir faire un petit peu le ménage et avec ses associés espagnols, Javier Ribalta, Pablo Iriondo, de vouloir restructurer le club tellement en profondeur qu’il pourrait y avoir des départs. Donc ça, ça créé des tensions. D’autres reprochent à Pablo Longoria de ne pas suivre la feuille de route de l’actionnaire et de ne pas avoir suffisamment vendu cet été. De ne pas savoir non plus pendant combien de temps, véritablement, Pablo Longoria restera au club et s’il est vraiment capable de faire ce ménage là, en interne, avec beaucoup de modifications, pour quel objectif ? Il ne faut pas croire que tout est rose à l’Olympique de Marseille ! » Florent Germain – Source : « After Foot » sur RMC 29/09/2022

