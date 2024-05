OM: « Clauss a un problème ! »

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Invité dans notre émission Débat Foot Marseille, Joël Cantona est revenu sur le comportement de Jonathan Clauss face à l’Atalanta Bergame. Pour lui, le latéral de l’Olympique de Marseille « a un problème ».

Invité dans « Débat Foot Marseille« , Joël Cantona a évoqué le comportement de Jonathan Clauss lors de la rencontre face à l’Atalanta Bergame. Selon lui, le défenseur de l’OM « a un problème ».

A LIRE AUSSI:Mercato OM : Gasset souligne le gros manque dans cet effectif !

« C ourir avec le dos courbé et être aussi débordé, ce n’est pas une attitude de demi-finaliste de coupe d’Europe »

« Clauss a un problème, a déploré Cantona. À l’Atalanta de Bergame, courir avec le dos courbé et être aussi débordé facilement, et revenir avec son dos courbé comme s’il était dépassé mentalement et physiquement, ce n’est pas une attitude de demi-finaliste de coupe d’Europe », a-t-il ajouté.

A LIRE AUSSI:Mercato OM : Joël Cantona adresse un message à Aubameyang !

Son père va le convaincre de rester. Il est aimé de la ville. Il vibre, je ne veux pas qu’il parte. Ne pars pas !

« Aubameyang doit rester avec nous ! Il va partir où ? En Arabie saoudite ? Il fait une saison exceptionnelle, a affirmé Cantona. Il mérite son salaire. L’OM a versé aucune indemnité de transfert pour le recruter. Je suis sûr qu’il pourra faire un effort sur son salaire. Son père va le convaincre de rester. Il est aimé de la ville. Il vibre, je ne veux pas qu’il parte. Ne pars pas. Le remue-ménage n’est jamais bon », a-t-il ajouté.

A LIRE AUSSI:OM : L’émouvante et énorme annonce de Gasset !