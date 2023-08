OM : Clauss affiche un objectif clair !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

L’édition 2023/2024 de la Ligue des Champions se jouera sans l’Olympique de Marseille. Malgré une nette supériorité dans le jeu et énormément d’occasions créées, les hommes de Marcelino se sont inclinés face au Panathinaïkos (2-2, 3-5 tab) lors du match retour du troisième tour préliminaire. Une rencontre bien plus aboutie qu’à l’aller mais les Olympiens ont payé le revers subi à l’aller (1-0). Jonathan Clauss est revenu sur cette élimination lors d’un entretien au Canal Football Club ce dimanche.

Au terme d’une rencontre cruelle, largement dominée par l’OM, le Panathinaïkos s’est qualifié pour les barrages de la Ligue des Champions. Malgré sa victoire (2-1) face au club grec, le club phocéen ne disputera pas la plus prestigieuse des compétitions après son élimination (2-2, 3-5 tab). Le latéral marseillais Jonathan Clauss a confié ce dimanche lors d’un entretien au Canal Football Club que son club était victime d’une malédiction en C1.

On a tous envie de jouer le titre !

« L’élimination en Ligue des Champions ? C’est terrible à gérer, parce qu’on a eu le sentiment d’avoir bien fait, en tout cas sur le match retour. C’est vrai que sur le match aller, ça a été très compliqué. On se dit quand même que ce n’est pas passé, que ça va nous suivre et qu’on a raté quelque chose , a confié le joueur olympien , avant d’évoquer une malédiction en C1 .

Si je crois à une forme de malédiction en Ligue des Champions ? Depuis que je suis arrivé ici, j’ai l’impression qu’on se bat contre tout et tout le monde. C’est des coups du sort dans un match, un poteau qui aurait pu rentrer et qui sort. Oui, il y a de la malédiction, de la malchance, mais moi je vois beaucoup de positif, de concentration, d’application. Il y a beaucoup de bonnes choses qui ressortent. A un moment donné, on va basculer de l’autre côté. Je vois la qualité des mecs qui sont dans le vestiaire et on a tous envie de jouer le titre ! Cette ville le mérite, ce club le mérite donc on se doit de faire la maximum » a constaté Jonathan Clauss.