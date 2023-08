Mercato OM : Nouvelles informations concernant Ounahi !

Journaliste professionnel suiveur de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Couvre l'actualité de l'OM et du mercato OM pour le média marseillais Football Club de Marseille.

Azzedine Ounahi va-t-il quitter l’OM seulement 6 mois après son arrivée ? Aligné côté gauche pour dépanner en lors des premiers matches, l’international marocain n’a plus joué depuis 2 matches et pourrait quitter l’OM avant le 31 aout.

Si l’on en croit les dernières informations de notre confrère journaliste Hakim Zhouri, un autre milieu de terrain pourrait quitter l’OM : « Ça se confirme pour Ounahi, il est bel est bien sûr le départ… L’OM pousse pour qu’il s’en aille! » FootMercato livre ce matin des précisions, « Azzedine Ounahi souhaite avoir du temps de jeu cette saison. Et son profil suscite actuellement des intérêts en Europe notamment en Espagne et en Angleterre. Contrairement aux récentes rumeurs, le joueur ainsi que son entourage ne sont pas du tout ouvert à l’idée d’un transfert en Arabie saoudite. »

L’Espagne et l’Angleterre visent Ounahi ?

🚨 Info : Azzedine Ounahi 🇲🇦 L’international marocain souhaite du temps de jeu cette saison. Et forcément, sa situation est observée en Espagne et en Angleterre. Mais Ounahi n’est pas du tout ouvert à un départ en Arabie saoudite. [avec @Santi_J_FM] https://t.co/wBRtvtu3Gq — Hanif Ben Berkane (@HanifBerkane) August 28, 2023

Pour Marcelino, le Marocain est prêt à assumer ce nouveau rôle. Le coach a ensuite parlé du collectif marseillais et espère que l’ancien Angevin se fera rapidement à ce poste où l’OM est limité.

« On a pris cette décision de le mettre à ce poste. Il est prêt à faire ce qu’on lui demande, on en a discuté. Il a mis un beau but samedi, ça va l’aider à gagner en confiance par rapport à ce qu’on lui demande. Ma conception du football est collective. Pour moi, le plus important, c’est la performance collective de l’équipe. Je fais des bilans collectifs. C’est quelque chose qui se discute entre les joueurs et le staff, tout le monde peut s’améliorer. Le plus important, c’est que nous sommes somme tous convaincus et déterminés pour demain. Il y aura des moments difficiles, mais on y croit tous.«

#Marcelino: « Ounahi joue à gauche, il est prêt et on en a discuté avec lui. Sur ce côté on est limité. Harit revient de blessure. Ounahi a mis un beau but, ça va lui donner de la confiance. La philosophie du football est collective, on doit travailler sur les automatismes »… pic.twitter.com/2d3cHwpvZ8 — Football Club de Marseille (@FCMarseille) August 14, 2023

« Un joueur de classe mondiale »

Pour Nacer Larguet, qui a connu très jeune la révélation de la dernière coupe du Monde, le joueur a la capacité de s’imposer cette saison à l’OM dans les colonnes d’Onze Mondial.

« Tout dépend de la façon de travailler de Marcelino et de lui-même. Si jamais Azzedine Ounahi n’est pas dans le onze, il ne faut pas qu’il perde patience. Il est encore très jeune, il a déjà montré que c’était un joueur de classe mondiale lors de la Coupe du Monde. Il est largement capable de reproduire ses énormes performances passées à l’OM. », explique l’ancien directeur de la formation olympienne.

Des louanges qui concordent avec la déclaration de Luis Henrique qui avait découvert le joueur à la suite d’un Maroc-Espagne en coupe du Monde. « J’ai été agréablement surpris par le numéro 8 marocain. Oh mon Dieu, d’où vient ce garçon ? Il a très bien joué, il m’a surpris ».

😂 « Madre mia de dónde sale ese muchacho »

🇲🇦 Luis Enrique choqué par le niveau de Azzedine Ounahi ! pic.twitter.com/73zt0Br0cE — beIN SPORTS (@beinsports_FR) December 6, 2022

Que ce soit au milieu où sur le côté gauche, l’OM aura besoin d’un grand Ounahi cette saison pour atteindre ses objectifs.