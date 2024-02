Le journaliste d’RMC Florent Germain s’est exprimé sur le cas Jonathan Clauss dans l’émission « Rothen s’enflamme ».

« Le problème c’est qu’on a fait combien d’émissions sur Jonathan Clauss ? Et je le disais hier dans l’After Foot, je disais que de toute façon, on a eu beau expliquer, ça fait 3 semaines qu’on explique que l’OM pointe du doigt des questions d’attitude, on en a parlé ensemble. Tu m’avais relancé en disant c’est quoi exactement ? Je t’ai expliqué, des fois il y avait des choses qui étaient un peu borderline avec la vie privée, donc on rentrait pas dans les détails. C’est notre manière de fonctionner mais j’ai été clair sur la nonchalance, l’attitude, le comportement en général. »

🗣️ Notre reporter à Marseille @flogermain sur le cas Clauss : « Vous ne voulez pas entendre que parfois son comportement ne colle pas avec l’image de gendre idéal qu’il peut avoir. Il y a beaucoup d’enjeux derrière tout ça. » #RMCLive pic.twitter.com/oUjIE4z77O — Rothen s’enflamme (@Rothensenflamme) February 20, 2024

« Y’avait des tensions concernant Clauss dans les vestiaires »