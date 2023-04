Après la victoire des Marseillais au Vélodrome face à Troyes pour la 31ème journée de championnat (3-1), Jonathan Clauss, positionné piston gauche, semblait rassuré sur sa forme actuelle et sur celle de l’équipe.

On était obligé de gagner

Jonathan Clauss s’est exprimé sur son match et sa forme actuelle en zone mixte, à la sortie du vestiaire, sourire aux lèvres. L’OM n’avait pas gagné en championnat, à domicile, depuis le 14 janvier. Il fallait renouer avec la victoire et c’est chose faite ! Après avoir dominé aisément les Troyens, les Marseillais sont repartis du stade avec les trois points (3-1). Les phocéens reprennent la deuxième place avec 64 points, après la défaite de Lens face à Paris. Les sangs et or sont toujours dans la course à seulement une unité derrière.

« J’ai l’impression que tout est bien ce soir, s’est réjouit Jonathan Clauss en zone mixte après le match. On avait à cœur de gagner car cela faisait longtemps à domicile. L’ambiance était extraordinaire, on était obligé de gagner. Il faut savoir s’adapter. J’ai essayé de faire les choses du mieux possible et le plus simplement possible. L’entente avec Alexis (Sanchez) et Kola (Sead Kolasinac) était plutôt correcte. »

Mes saisons se ressemblent

L’ancien Lensois poursuit : « J’ai une période un peu compliquée. Il y a l’aspect physique et l’aspect mental. Mes saisons se ressemblent un petit peu. J’y travaille. Notamment en dehors pour switcher sur le côté positif, reprendre du plaisir, ça en fait partie. Même à Lorient, même si le résultat n’y était pas, je me sentais beaucoup mieux physiquement et j’y ai pris plus de plaisir. On est sur la bonne voie. »

