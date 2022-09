OM : Clauss confirme sa baisse de régime et demande du temps…

En difficulté ce dimanche lors du match nul de l’OM contre Rennes, Jonathan Clauss a reconnu en conférence de presse ne pas voir l’habitude d’enchainer les rencontres comme il le fait depuis son arrivée à Marseille.

Après la défaite mardi en Ligue des Champions, l’OM n’a pu faire mieux qu’un match nul contre Rennes en championnat (1-1). Les Olympiens se sont montrés poussif face à des joueurs bretons bien organisés. Jonathan Clauss, symbolise les difficultés marseillaise lors des deux dernières rencontres. L’ancien lensois expliquait en conférence de presse ne pas avoir l’habitude d’enchainer les rencontres tout les trois jours et reconnaissait avoir eu du mal à enchainer ces dernières semaines.

« Du mal à enchaîner ? Forcément, forcément. Je n’ai pas l’habitude d’enchaîner tous les trois jours, c’est encore tout nouveau. Il faut un temps d’adaptation. J’ai très bien démarré, mais après, des matchs tous les trois jours, c’est nouveau donc il va falloir s’adapter. Je tente de le faire au mieux, mais ça ne se fait pas en deux semaines. Il va falloir patienter pour être bien au niveau tous les trois jours. » Jonathan Clauss – Source : Zone mixte (18/09/2022)

Issa Kaboré à l’OM, Jonathan Clauss est prévenu

Interrogé dans les colonnes de la Provence sur l’arrivée d’Issa Kaboré à l’OM, le sélectionneur du Burkina Faso, Hubert Velud avait expliqué que le jeune burkinabé de 21 ans ne venait pas pour être la doublure de Jonathan Clauss.

« Mentalement c’est un guerrier, il n’a peur de rien. Au premier rassemblement en sélection, il avait une blessure à la cheville et j’ai pu l’utiliser sans problème, il était prêt à donner son corps et son sang pour le Pays. Vous pouvez aller à la guerre avec lui, c’est ce qu’il faut à Marseille. Vu son âge, il va encore progresser, non seulement au contact de Clauss, mais grâce au contexte général de l’OM. Par là, j’entends la structure du club, le staff technique, ça va lui faire passer un palier. (…) Je pense que Kaboré va surprendre : il ne sera pas loin de Clauss, même si j’aime aussi énormément ce joueur. Mais Issa est beaucoup plus jeune, il a une grosse marge de progression » Hubert Velud – source : La Provence (07/2022)