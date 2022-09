OM : Clauss face au défi du rythme !

L’OM s’est imposé 2-1 face au LOSC ce samedi lors de la 7e journée de Ligue 1. Voici la note et l’appréciation de Jonathan Clauss sur ce match.

L’Olympique de Marseille a eu du mal a rentrer dans son match face à Lille samedi soir. Le match de Ligue des Champions face à Tottenham était peut être encore dans les jambes. Lille a bien utilisé la vitesse d’Ounas sur le côté droit qui a mis Balerdi en difficulté. Ismaily a ouvert le score suite à une frappe d’Ounas en pivot du gauche au point de penalty sur le poteau (0-1 / 12′). L’OM a eu du mal à se relancer, mais finalement sur une belle action initiée par Harit, Under sert Alexis Sanchez qui égaliser (1-1 / 26′). Tudor a tout de suite fait un changement en sortant Balerdi pour Nuno Tavares afin de faire reculer Kolasinac d’un cran et ferme ce côté gauche. L’OM a montré un visage bien plus convaincant en seconde période, Under a buté sur Chevalier, puis Harit a fait briller le jeune portier du LOSC. Sanchez était tout proche de marquer un doublé sur corner, mais c’est finalement Gigot qui va donner l’avantage aux olympiens en déviant une tête de Kolasinac à la limite du hors jeu (2-1 / 61′). Gueye et Veretout vont avoir l’occasion de faire le break, mais finalement l’OM l’emporte 2-1 malgré une dernière occasion pour Bayo entré en jeu.

La note de Jonathan Clauss : 6/10

Son appréciation Clauss face au défi du rythme !

L’ancien lensois enchaine les matches tous les trois jours. un rythme nouveau pour l’international français et donc une gestion de ces matches différente. Clauss a été un peu secoué en début de match, comme ses partenaires, avant de redresser la tête. Important dans le jeu offensif, il a tenté sa chance et distribué de bons ballons. Il a aussi été attentif défensivement en fermant bien son couloir. Un match correct, en attendant la reception de Francfort mardi et un nouvel enchainement.

Les notes des médias L’Equipe 6/10 Un peu dans le dur en début de rencontre, perturbé par les montées d’Ismaily, l’ancien Lensois est monté en puissance. Il n’est pas loin de trouver Sanchez sur un temps fort de l’OM (30e), puis frappe au-dessus (37e). En seconde période, il a été dans ce prolongement, avec un centre dangereux pour la tête de Sanchez (52e), puis une nouvelle tentative d’un exter’ pour trouver le Chilien (56e). Maxifoot 6/10 Le piston droit de l’Olympique de Marseille a peut-être un peu de mal à enchaîner sur le plan physique. Attentiste sur le but d’Ismaily pour suivre la frappe d’Ounas sur le poteau, l’international français a manqué de tranchant dans ses montées pour créer du danger. Globalement, l’ancien Lensois a été trop discret sans pour autant prendre l’eau. Footmercato 7/10 L’ancien Lensois n’a pas été le plus précis sur les centres en première période. Sa frappe pied faible passe au-dessus des buts de Chevalier (37e). Plus adroit sur coups de pied arrêtés après la pause, il adresse un très bon ballon sur la tête de Sanchez, pas loin de tromper Chevalier (53e). Plus bas après le deuxième but marseillais, le numéro 7 de l’OM a su intervenir comme il le fallait dans sa surface pour neutraliser les attaquants adverses.