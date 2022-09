OM – Clauss : « Je pense que Nuno sera bien plus à l’aise que moi sur ce couloir »

L’Olympique de Marseille s’impose largement face à Angers (0-3) lors de la neuvième journée de Ligue 1. La réaction de Jonathan Clauss juste après la rencontre.

Le latéral de l’OM Jonathan Clauss s’est exprimé au micro de Prime Video juste après la belle victoire de l’Olympique de Marseille face à Angers (0-3) ce vendredi soir à l’occasion du match d’ouverture de la 9e journée de ligue 1.

A lire aussi : Angers – OM (0-3) : L’OM repart très fort !

« J’ai besoin de prendre plus d’initiative dans mon jeu, la provocation en fait partie. C’est un aspect de mon jeu sur lequel je travaille beaucoup. Je me suis dis que sur cette occasion qui se présentait il fallait que j’essaie aussi, et je suis très content que cela ait payé. Quand je joue côté gauche défensivement c’est plus compliqué car les appuis et les repères ne sont pas les mêmes. Je me suis fait prendre deux trois fois c’est aussi quelque chose que je retiens. Ce n’est pas évident mais il faut faire avec, c’est comme ça je préfère jouer à droite mais quand il faut dépanner on dépanne. Je pense que Nuno sera quand même bien plus à l’aise que moi sur ce couloir. » Jonathan Clauss – Source Prime Video

Suivez le debrief du match en direct ci-dessous :