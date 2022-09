Performant depuis le début de la saison, le défenseur de l’OM Jonathan Clauss était présent en conférence de presse à 24H de la réception de Lille.

Arrivé en provenance de Lens cet été, Jonathan Clauss s’est rapidement imposé comme un élément incontournable du système d’Igor Tudor. Présent ce vendredi après-midi en conférence de presse, l’international Français a abordé le prochain match de championnat de l’OM contre Lille ce samedi au Stade Vélodrome. L’ancien lensois est aussi revenu sur le contexte marseillais et sur la pression permanente qui règne autour de l’OM.

« Le LOSC ? Je vois une bonne équipe et donc un bon match de L1. On est cohérent, on y va pour prendre des points, on ne va pas se plaindre de la récupération. J’ai pas reçu de message des amis lensois pour ce match face au LOSC. J’ai changé de club, la rivalité c’était avant. (…) Médiatiquement ça a changé de dimension. La pression, non car je suis exigent avec moi même je suis toujours à fond. Je fais plus attention médiatiquement mais je ne coupe pas complètement, je veux passer moins de temps sur mon téléphone. » Jonathan Clauss – Source : Conférence de presse (09/09/2022)

