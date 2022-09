OM : « Luis Suarez ? Je ne comprend pas les gens qui le défendent… »

Dans Débat Foot Marseille, Le Muge est revenu sur la défaite de l’Olympique de Marseille ce mercredi contre Tottenham. Il a critiqué la prestation de Luis Suarez qu’il juge trop limité pour la Ligue des Champions.

Après une première mi-temps intéressante, L’Olympique de Marseille a fini par craquer mercredi soir contre Tottenham pour son premier match de Ligue des Champions (2-0). Les joueurs marseillais se sont montrés trop timides devant le but à l’image de son attaquant colombien, Luis Suarez. Dans Débat Foot Marseille, Le Muge (« rappeur aquatique du quartier d’Endoume » comme il se définit) est revenu sur la prestation de la nouvelle recrue marseillaise. Il estime que l’ancien buteur de Getafe n’a pas le niveau pour jouer en Ligue des Champions.

À LIRE AUSSI : Mercato ex OM : Grosse prolongation pour Saliba ?

« Son a eu un ballon dans la profondeur, ça donne un carton rouge pour l’OM, ça va très vite. Je ne veux pas m’acharner contre lui mais Luis Suarez tu ne peux pas le servir dans la profondeur. Il a une caravane. C’est ça la différence entre l’OM et Tottenham. Si tu avais un attaquant international de niveau Ligue des Champions, ça pourrait créer des occasions de buts ou un carton rouge. À part leurs deux attaquants, Tottenham est assez faible. Je ne pense pas qu’ils seront champion en Angleterre. Je ne pense même pas qu’ils seront dans les quatre premiers. Seulement, ils ont des joueurs de qualités comme Richarlison qui peuvent faire la différence sur une action. L’OM a fait un match très sérieux dans l’animation offensive mais il n’y a pas la qualité pour finir les actions. Si on regarde bien le match de Suarez, il ne fait pas beaucoup d’appels, il reste statique. Il a eu un ballon dans la profondeur à négocier, il s’est fait prendre de vitesse par le défenseur de Tottenham. Je ne comprend pas les gens qui le défendent. Il n’a pas servi à grand-chose dans l’animation offensive. En Ligue des Champions, on se doit d’avoir un attaquant de top niveau. Il sera peut-être efficace en Ligue 1 mais en Coupe d’Europe c’est trop léger. » Le Muge – Source : Football Club de Marseille (08/09/2022)

Ex OM : Jorge Sampaoli proche de signer en Europe ? – https://t.co/eyn7uE9RhT pic.twitter.com/iRgQDzHYCe — Football Club de Marseille (@FCMarseille) September 9, 2022

Mercato OM : La légende du football sénégalais Diouf prend partie sur la polémique Dieng ! – https://t.co/xxHMIGayt0 pic.twitter.com/g6p9OKW51s — Football Club de Marseille (@FCMarseille) September 9, 2022