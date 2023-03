OM – Clauss : « On change des choses à la fin, je pense que ça nous perturbe ! »

L’Olympique de Marseille concède un match nul face à Strasbourg (2-2) ce dimanche à l’occasion de la 27e journée de Ligue 1. La réaction du défenseur de l’OM Jonatan Clauss au micro de Prime Video :

« On est frustré, énervé, on fait une entame de match très moyenne avec ce rouge qui nous fait mal. On tient jusqu’à la mi-temps même si Strasbourg a deux trois occasions. On arrive à 0-0, on est serein, on reprend notre souffle, on sait que la seconde période ne va pas être simple. On la démarre bien, on fait les choses intelligemment, et on mène au score en transformant ce que l’on a a transformer. On change des choses à la fin, je pense que ça nous perturbe un petit peu et on prend ces deux buts qui nous font très mal. Au final on prend un point en ayant joué presque tout le match à 10 mais forcément il y a beaucoup de frustration. Ce n’est pas normal en menant 2-0 à 5 minutes de la fin. On aurait pu continuer à aller chercher de l’avant on s’est trop recroquevillé sur nous même pour conserver le score. Parfois la meilleure façon de défendre c’est d’avancer et la je pense qu’on a juste attendu et ça nous a pas réussi. » Jonatan Clauss – Source Prime Video