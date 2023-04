OM : « Clauss ? On lui accorde beaucoup trop de crédit… »

Dans DFM, Ludovic Leccese est revenu sur la prestation de Jonathan Clauss contre Lyon ce dimanche; Il estime que Tudor accorde trop de crédit à l’ancien lensois.

L’Olympique de Marseille s’est imposé ce dimanche au Groupama Stadium contre Lyon (1-2) et reprend la deuxième place au RC Lens. Si Alexis Sanchez a une nouvelle fois été très bon en attaque, d’autres joueurs marseillais ont éprouvé plus de difficultés.

Clauss n’a pas le niveau international

Auteur d’une performance très irrégulière ce dimanche contre Lyon, Jonathan Clauss a raté plusieurs centres qui auraient pu et dû mettre l’Olympique de Marseille à l’abri beaucoup plus tôt dans la rencontre. Dans Débat Foot Marseille, Ludovic Leccese estime que l’ancien lensois n’est plus au niveau : « La prestation de Clauss est indigeste. On a beaucoup critiqué Tavares, mais Clauss mérite qu’on s’attarde sur lui. Ce soit, les trois centres qu’il fait, c’est inadmissible. Il passe de Lens à Marseille, sa vie change mais on lui donne beaucoup trop de crédit. Je préfère mettre Chancel Mbemba et décaler Kolasinac à gauche. Clauss n’est plus au niveau. Il a fait quelques bons matchs en début de saison mais c’est tout. Dès qu’il n’a pas été pris pour la Coupe du monde, ça a été fini. J’étais au stade de France pour le match contre l’Autriche, j’ai bien vu que Clauss n’avait pas le niveau international. Il a failli nous coûter la victoire ce soir. Si on perd, c’est lui le responsable. »

Les trois points, sur le fil, font extrêmement plaisir

Au micro de Prime Vidéo Jean-Pierre Papin a également livré son analyse de la rencontre au coup de sifflet final : « J’ai un grand sourire parce qu’on savait que c’était un match important, se réjouit l’ancien attaquant de l’OM. On savait qu’on n’avait pas le droit de se manquer. On devait rapporter quelque chose. Les trois points comme ça sur le fil font extrêmement plaisir. Mais on aurait dû gagner avant. Avec 2-3 occasions qu’on aurait dû mettre. Mais cette victoire est magnifique. Je ne sais pas si c’est un signe pour la fin de saison. Mais j’ai vu un bon match de foot avec deux belles équipes. Il y a eu des occasions de part et d’autre. Avec deux grands gardiens qui ont fait les arrêts qu’il fallait. Après ça se joue un coup de dés.«