PSG, Lens, Marseille : « Cet OM là ne peut pas être mieux que deuxième… »

L’OM a décroché un précieux succès ce dimanche sur le terrain de l’OL et se rapproche de la Ligue des Champions, mais pour Florent Gautreau, Marseille ne peut pas espérer mieux.

L’Olympique de Marseille s’est imposé ce dimanche à Lyon pour la première fois depuis 2007 (1-2) grâce à une réalisation de Cengiz Under et à un but contre son camp de Malo Gusto dans les toutes dernières secondes de la rencontre. Avec cette victoire, Marseille reprend la deuxième place à Lens et s’installe confortablement sur le podium avec 6 points d’avance sur l’AS Monaco (4ème). Si les joueurs de Tudor ont maîtrisé leurs sujets pendant 90 minutes, ils ont gâché plusieurs munitions qui leur auraient permis de se mettre à l’abri bien plus tôt dans la rencontre.

Offensivement insuffisant pour une équipe qui veut jouer le titre

Dans l’After Foot, Florent Gautreau estime que malgré leur bonne performance du soir, les marseillais ont atteint leur plafond de verre : « Cet OM là ne peut pas être mieux que deuxième. Sanchez est admirable. C’est le meilleur joueur de l’OM, il est partout. Il veut tellement les ballons, il revient dans le cœur du jeu donc il n’est plus devant. Les joueurs font des erreurs à côté de lui, il les rattrape grâce à son pressing. Il fait tout. Sur le premier but, sa frappe n’est pas mauvaise, elle permet à Under de marquer. Offensivement, c’est quand même insuffisant pour une équipe qui veut jouer le titre. »

Les trois points, sur le fil, font extrêmement plaisir

« J’ai un grand sourire parce qu’on savait que c’était un match important, s’est réjouit Jean-Pierre Papin au micro de Prime Vidéo. On savait qu’on n’avait pas le droit de se manquer. On devait rapporter quelque chose. Les trois points comme ça sur le fil font extrêmement plaisir. Mais on aurait dû gagner avant. Avec 2-3 occasions qu’on aurait dû mettre. Mais cette victoire est magnifique. Je ne sais pas si c’est un signe pour la fin de saison. Mais j’ai vu un bon match de foot avec deux belles équipes. Il y a eu des occasions de part et d’autre. Avec deux grands gardiens qui ont fait les arrêts qu’il fallait. Après ça se joue un coup de dés.«