OM – Clermont : Pour De Bono, « Marseille va marquer des buts ! »

Extrait de notre dernière émission Débat Foot Marseille, notre consultant Jean-Charles De Bono explique que selon lui, le match face à Clermont ce mercredi sera mouvementé !

L’Olympique de Marseille va affronter ce mercredi soir le Clermont Foot de Pascal Gastien. Le coach clermontois viendra au Stade Vélodrome avec des intentions offensives d’après notre consultant Jean-Charles De Bono.

Ce qui a été dit c’est que Longoria avait fixé un prix à 25M€ pour le marché français — Nico

Ce lundi dans Débat Foot Marseille, l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille a expliqué que les Clermontois vont venir au Vélodrome en jouant de la même façon que d’habitue : faire le jeu et tenter de marquer des buts, pas en « bétonnant ». Cela pourrait permettre à l’OM de mettre un maximum de buts face à un club qui joue.

A LIRE AUSSI : Mercato ex OM : Lucas Ocampos va apporter de l’argent à Pablo Longoria !

« Clermont, la saison dernière, était une équipe qui montait de deuxième division, qui était sur la dynamique et l’euphorie de la montée. Je pense sincèrement qu’il n’y aura pas un gros match de la part de Clermont. L’OM va tout faire pour vite tuer le match. Mettre le bus? Non je ne pense pas ! Les coachs ne changent pas souvent leur façon d’être. On parlait de Dall’Oglio qui a encaissé des buts en début de saison et qui en a mis 7 à Brest avec Montpellier. Ce sont des entraîneurs qui cherchent le jeu. Furlan c’est pareil avec Auxerre, ce sera pareil samedi. Ce sont des entraîneurs qui cherchent le beau football avec les moyens qu’ils ont. Ils sont capables de faire des erreurs techniques énormes, de se mettre en déséquilibre mais ça ne fait rien, ils vont vers l’avant, ils n’ont pas de crainte. Face au PSG, ils en ont pris cinq. Ce sera un match ouvert. Ça permettra à l’OM de marquer des buts. » Jean-Charles De Bono – Source : Débat Foot Marseille (29/08/22)

#OM – #Clermont : « Ce sera un match ouvert où Marseille va marquer des buts ! » Votre pronostic pour cette rencontre? 🤔 pic.twitter.com/SnlzuzZMBj — Football Club de Marseille (@FCMarseille) August 30, 2022