OM : Colère mais aussi doute en interne concernant l’arbitrage !

Après le match nul contre Strasbourg, où une décision arbitrale controversée sur un potentiel penalty non accordé à Jonathan Rowe a fait couler beaucoup d’encre, Florent Germain, correspondant de RMC Sport pour l’Olympique de Marseille, a réagi sur l’émission Rothen s’enflamme.

Le journaliste a évoqué les tensions autour de l’arbitrage et la position du club : « Les sorties de l’OM sur l’arbitrage dimanche ? C’est une accumulation de décisions litigieuses qui fait que Pablo Longoria a décidé de prendre la parole. C’était assez frappant dimanche. Tous les joueurs ont délivré le même discours : c’est toujours contre nous, le vestiaire se pose des questions. »

Une série de décisions controversées

⚡️ L’OM furieux contre l’arbitrage, @flogermain réagit « C’est une accumulation de décisions litigieuses qui a fait que Longoria a pris la parole. C’est aussi une stratégie assumée sauf qu’au club, on commence à se demander si cela n’est pas en train de se retourner contre eux » pic.twitter.com/eYRteKlZUv — Rothen s’enflamme (@Rothensenflamme) January 20, 2025



Pour Florent Germain, ce mécontentement de l’OM n’est pas un cas isolé, mais résulte d’une série d’erreurs arbitrales en faveur des adversaires. Il a expliqué : « C’est parti, au départ, d’un deuxième carton jaune pour Cornelius lors du match contre Nice, où l’OM avait essayé de faire annuler ce carton jaune. Dans la foulée, il y avait eu le Lyon – Marseille avec le carton rouge express pour Balerdi, ainsi que la suspension de Medhi Benatia, sanctionné à 6 matchs, dont 3 avec sursis. »

Il a également mis en avant des décisions particulièrement controversées : « C’est parti sur des clashs entre l’OM et les arbitres, et ils se sont multipliés. Des décisions polémiques ont marqué l’OM : une faute supposée sur Højbjerg en Ligue 1 contre Lille, un penalty non accordé sur Jonathan Rowe en Coupe de France, et, très récemment, une main de Murillo qui a conduit à un penalty contre l’OM à Rennes. Par la suite, la direction de l’arbitrage a reconnu que cette décision était une erreur. »

La stratégie du club remise en question, notamment par Ravanelli ?

Pourtant, la réponse de l’OM face à ces erreurs et leur stratégie de communication sur l’arbitrage soulève des débats internes. Florent Germain précise : « Donc, effectivement, c’est une accumulation, mais aussi une stratégie de l’OM qui était assumée en début de saison. » Cependant, cette approche fait l’objet de discussions en interne, certains membres du club suggérant un changement de tactique. Le journaliste rapporte : « Certains membres en interne, comme Fabrizio Ravanelli, pensent qu’il faut davantage de dialogue et de diplomatie avec les arbitres plutôt que d’opter systématiquement pour le conflit. »

Ce débat sur la meilleure façon d’aborder les arbitres à l’avenir semble être loin d’être tranché à Marseille.