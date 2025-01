OM : Greenwood doit gommer ses défauts !

L’OM n’y arrive pas face à Strasbourg et concède un match nul 1-1 signe du manque d’efficacité des hommes de De Zerbi. Voici la note et l’appréciation de Mason Greenwood lors de cette première rencontre de la 18e journée de Ligue 1.

L’OM et Strasbourg ont fait match nul 1-1 au Vélodrome dans une rencontre pleine de rebondissements. Après une première mi-temps difficile où Strasbourg a ouvert le score grâce à un superbe but d’Emegha (23′), les Marseillais ont réagi en seconde période avec des changements stratégiques, notamment l’entrée de Lirola, Merlin et Vaz. L’OM a dominé la possession mais a eu du mal à concrétiser ses occasions, Greenwood égalisant sur pénalty (68′) après une faute sur Vaz dans la surface. Les Marseillais ont ensuite multiplié les attaques, mais Strasbourg a su résister, avec un Petrovic impérial dans les cages. Bien que l’OM ait eu plusieurs opportunités, notamment un tir de Luis Henrique frappant le poteau, le score est resté inchangé. Le match a été marqué par plusieurs actions offensives et défensives de qualité, avec des moments de tension en fin de rencontre, notamment à la suite de diverses fautes et blessures.

A lire : Mercato OM : Ça se confirme pour Lilian Brassier !

La note de Mason Greenwood : 6/10

Son appréciation

D’un point de vue statistique, Greenwood a encore signé une excellente performance, inscrivant son douzième but en Ligue 1 grâce à un pénalty parfaitement exécuté (68e). Il a également réalisé quelques passes brillantes, comme cette ouverture magnifique vers Rowe (82e), qui a été bousculé par Doué. Son talent est indéniable, et il représente une véritable menace pour les défenses adverses. Cependant, il est parfois frustrant de le voir marcher sur le terrain, notamment quand son équipe doit défendre, ce qui ternit quelque peu son impact global. De plus, il a terminé le match loin de la zone de vérité et a vendangé plusieurs occasions.

Les notes des médias