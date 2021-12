OM : Comme Sampaoli, Riolo souligne ce gros défaut et (en plus) s’interroge sur Milik !

L’OM s’est imposé 1-0 face au Lokomotiv Moscou jeudi soir. Un match globalement maitrisé mais sans marge. Les marseillais sont toujours incapables de concrétiser leurs occasions, une situation que Sampaoli déplore et qui commence à agacer Daniel Riolo…

Sur RMC, le journaliste s’est interrogé sur le manque d’efficacité de l’OM. Il pointe du doigt Gerson et Dieng sur cette rencontre et plus globalement le niveau de Milik…

Tu te dis que ça va gâcher tout le travail, tout le plaisir qu’on a parfois à les voir bien jouer — Riolo

« Cet OM, en ce moment, franchement ce n’est pas terrible. Devant, je vois des trucs… Il y a deux occasions nettes. Techniquement, il y a des fautes incroyables ! Il y a la dernière occasion de Dieng, on l’impression qu’il a le pied à l’envers. Il y a celle de Gerson après la passe nette de Rongier. Je me souviens de ces dernières semaines quand je disais que l’OM c’était quand même pas mal, qu’il y avait les occasions et le jeu. Sauf qu’une fois, deux fois, trois fois… Dans des matchs où tu as des occasions pareilles et tu as toujours cette maladresse technique, ça commence à faire beaucoup et ça commence à me saouler. (…) Ce (jeudi) soir, c’est le paroxysme des pieds carrés entre Gerson qui n’est pas foutu… Le ballon, comme il lui arrive, hey oh gars, mets une patate, enlève le plat du pied, je ne sais pas, fais ce que tu veux, mais elle va dedans celle-là ! Je ne parle même pas de Dieng. Alors lui on a l’impression qu’il avait les pieds dans le dos, c’est très bizarre. Au bout d’un moment, ça commence vraiment à fatiguer. Tu te dis que ça va gâcher tout le travail, tout le plaisir qu’on a parfois à les voir bien jouer. (…) Le recrutement de Milik a créé beaucoup d’attentes. On est mi-décembre, et on a rien vu. Il a beaucoup d’excuses du fait de ses blessures mais le peu qu’on a vu, c’est dix étages en-dessous de ce qu’on attendait ». Daniel Riolo – Source: RMC (09/12/2021)

L’entraîneur de l’OM s’est exprimé au terme de cette rencontre au micro de Canal + et il a lui aussi pointé du doigt le manque d’efficacité de ses joueurs…

On doit améliorer nettement notre finition pour grandir — Sampaoli

« Je crois que l’équipe a été supérieure. Comme dans quasi tous les matches dans cette compétition. On doit améliorer nettement notre finition pour grandir. Ça nous fait souffrir dans beaucoup de matches. Avec une meilleure finition, on se serait qualifier en Europa League. On travaille dur la finition. Il y a des séries aussi pour des joueurs en manque d’efficacité qui ont habituellement de meilleurs stats dans ce domaine… Il faut continuer de travailler plus pour obtenir plus de tranquillité dans des matches que l’on domine. » Jorge Sampaoli – Source Conférence de Presse