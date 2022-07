OM : « Comment Guendouzi va réagir avec Tudor après avoir adoré Sampaoli? »

Invité sur le plateau de « Débat Foot Marseille », Thierry Audibert revient sur la nomination soudaine d’Igor Tudor, et sur sa capacité ou non à être capable de garder le groupe concerné après le départ de Jorge Sampaoli.

Extrait de l’émission « Débat Foot Marseille », au cours de laquelle Thierry Audibert et l’équipe se demandent comment Tudor va être capable de prendre le groupe en cours de route, notamment avec un Sampaoli adoré de certains joueurs comme c’était le cas avec Guendouzi. Il faut aussi rappeler que Jorge Sampaoli avait un tempérament qui divisait et que d’autres joueurs à l’inverse, comme Milik par exemple qui pourrait voir d’un bon œil le changement d’entraineur.

Il va falloir un peu de temps avant de juger – Audibert

« Il est dans une situation qui est difficile, c’est à dire qu’il va devoir s’imposer dans un groupe qui a travaillé avec un autre entraîneur, qui avait obtenu son adhésion. Donc tout va reposer maintenant sur sa capacité à très vite faire switcher les joueurs dans son propre univers dans ses propres conceptions, qui sont peut-être pas si éloigné que ça de Sampaoli. Mais il a peut-être une autre manière de manager, une autre façon on va dire d’être au cul des joueurs. Voilà c’est quelqu’un qui apparemment pousse sans cesse, là où Sampaoli était plutôt on va dire permissif avec les joueurs s’il voulait sortir ou quoique ce soit, dans la mesure où ils étaient performants ça ne posait pas de problème. Lui il à l’air un petit peu plus regardant, un peu plus exigeant, donc ça peut effectivement contrarier certains mais c’est même pas sûr, j’en sais rien. Un Guendouzi comment il va réagir alors qu’il a adoré Sampaoli, comment il va travailler avec Tudor, il suffit d’une fois une phrase mal placée. Mais bon c’est un professionnel, il a été joueur, il sait ce que c’est un vestiaire, il sait ce qu’il se passe quand il y a un changement aussi brutal. Parce que je pense que les joueurs s’attendaient à retrouver Sampaoli à la reprise et je pense qu’il va s’adapter à ça donc je suis optimiste malgré tout. Et comme je te disais impossible de faire de la prospective sur sa capacité à tout de suite mettre les joueurs dans la perspective de la performance en Ligue des Champions ou en championnat, il va falloir attendre un petit peu de temps avant de juger. » Thierry Audibert Source : Football Club de Marseille (04/07/2022)